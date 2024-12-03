Україна підписала зі США меморандум під $1 млрд: на що підуть гроші

Підписано міжурядовий меморандум про взаєморозуміння та співробітництво.

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Україна і США підписали важливий документ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Що відомо:

США допоможуть Україні на суму у 825 мільйонів доларів

Йдеться про відновлення критичної інфраструктури

Меморандум про взаєморозуміння у сфері підтримки українського енергетичного сектору на суму понад 800 млн доларів підписали міністр закордонних справ Андрій Сибіга та державний секретар США Ентоні Блінкен.

Міжурядовий меморандум про взаєморозуміння "про співпрацю в забезпеченні стійкості енергетичної системи України" передбачає можливість американської допомоги на суму до 825 мільйонів доларів, ідеться в повідомленні МЗС.

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Як уточнили в українському зовнішньополітичному відомстві, підписаний документ "створює нормативно-правову базу для поліпшення стійкості енергетичної системи України".

Уточнюється, що йдеться, зокрема, про відновлення критичної інфраструктури, впровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої економіки.

Як повідомляв Главред, під час масованого ракетного удару РФ окупанти атакували українську енергетику. Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше Тернопіль був атакований ворожими дронами. У місті прогриміло кілька вибухів. У результаті в Тернополі виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Раніше повідомлялося, що під час атаки кремлівський диктатор Володимир Путін не досяг мети щодо критичного пошкодження енергооб'єктів України і за словами народного депутата Сергія Нагорняка, країна сталася легкими наслідками.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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