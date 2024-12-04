Зібрали 300 човнів для перетину Дніпра: армія РФ готується наступати на Херсон - FT

Ворог хоче провести операцію з повторного наступу в досить короткі терміни.

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Ворог націлився на острови поблизу міста, щоб пройти далі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, deepstatemap

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Навіщо Росії нова атака на Херсон

Коли окупанти можуть спробувати провести навести наступ

Країна-агресор Росія готує масштабний наступ на Херсон перед інавгурацією президента США Дональда Трампа. Зокрема, РФ уже підготувала 300 човнів для перетину річки. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю Financial Times.

За даними видання, РФ планує посилити тиск на Україну до того, як Трамп повернеться до Білого дому. Тому окупанти готуються до потенційного наступу на Херсонщину через Дніпро.

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"Росія хоче почати тут ще один наступ", - сказав Прокудін.

За його словами, РФ зібрала "300 човнів для перетину річки".

Речник загону "Південь" Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що російські війська намагаються захопити річкові острови і підійти ближче до західного берега Херсона.

"Нещодавно вони здійснили великий наступ на острів Козацький на північний схід від міста, поблизу Нової Каховки", - пише FT.

Також Прокудін розповів Financial Times, що Росія використовує Херсоон для тренувань операторів безпілотників. За його словами, з лівого берега росіяни запускають сучасні моделі дронів і вдосконалюють бойові прийоми.

На російських військових і провоєнних Telegram-каналах розміщено десятки відеозаписів атак дронів на мирних жителів. Проєкт лондонської некомерційної організації Eyes on Russia Центру інформаційної стійкості (CIR) повідомляє, що "переважну більшість" атак було скоєно по рухомих або нерухомих транспортних засобах - цілям, які "важко відтворити в тестовому середовищі".

Російські окупанти наводять дрони на багатолюдні ринки, автозаправні станції, кав'ярні, поштові відділення та центри гуманітарної допомоги.

FT пише, що від середини липня Херсон і сусідні села вздовж західного берега Дніпра зазнали понад 9500 атак із використанням малих безпілотників, унаслідок яких загинуло щонайменше 37 людей, ще сотні - дістали поранення.

Небезпека для Херсона - що відомо

Нагадаємо, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко попереджав, що в найближчих планах ворога - наступ на Запоріжжя та Херсон. Але взяти Херсон це надто складне завдання - для цього потрібно форсувати Дніпро. Уже відомо, що росіяни ведуть активну розвідку.

Раніше Главред писав, що у ЗСУ звітували - більшість островів у районі Херсона контролюються Силами оборони України, однак противник продовжує намагатися форсувати Дніпро і закріпитися на правому березі річки.

При цьому окупанти не припиняють атакувати місто з повітря. Нещодавно російські військові за допомогою БПЛА вдарили по громадському транспорту в Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого були жертви та поранені.

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