Світло вимикатимуть до кінця доби: як діятимуть графіки 29 жовтня

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.

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Відключення світла 29 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

29 жовтня жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла

Обмеження для всіх споживачів триватимуть із 06:00 до 23:59

Причина відключень - наслідки російських атак на енергооб’єкти

У четвер, 29 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

За даними компанії, для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черги. Їх застосовуватимуть із 06:00 до 23:59.

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У цей самий період для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

Що означають черги відключень / Інфографіка: Главред

"Увага! Внаслідок російських обстрілів – ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - наголосили в компанії.

Енергетики також закликали ощадливо споживати електроенергію в години, коли вона є за графіком.

Якими можуть бути відключення взимку - думка експерта

Взимку в Україні відключення електроенергії можуть тривати не менше шести годин на добу. За прогнозом енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, при середньодобовій температурі -10 °C та за відсутності нових значних обстрілів світло можуть відключати вранці на дві години, а ввечері - на три-чотири години.

За його словами, найбільш відчутні обмеження можуть торкнутися Києва та Київської області, а також регіонів поблизу лінії фронту: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.

Експерт зазначив в ефірі "Ранок.LIVE", що найскладнішими для енергосистеми будуть ранкові та вечірні години, коли споживання електроенергії зростає. Взимку сонячна генерація працюватиме менш ефективно, тому можливості збалансувати енергосистему будуть обмеженими.

"Найскладніший час - це ранкові та вечірні години, коли виникають піки споживання електроенергії. Взимку сонячна генерація працюватиме неефективно, тому нам фактично не буде чим балансувати енергосистему", - підкреслив Ігнатьєв.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Главред писав, що в четвер, 15 жовтня, у частині регіонів України застосовували графіки погодинних відключень електроенергії із 06:00 до 23:59. Обсяг обмежень був від 0,5 до 1,5 черги.

Раніше повідомлялося, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив про можливі тривалі відключення світла в столиці. Він зазначив, що кияни можуть залишатися без світла до 14–16 годин на добу в разі нових атак.

Нагадаємо, ДТЕК повідомляло про аварійні відключення електроенергії після російської атаки. Київська міська державна адміністрація закликала обмежити використання потужних приладів через масштабне відключення електроенергії в Києві та зупинку електротранспорту.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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