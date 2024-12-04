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"РФ зібрала 300 катерів": в ЗСУ розповіли, чи є загроза наступу на Херсон

Юрій Берендій
4 грудня 2024, 18:19
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В ЗСУ наголосили, що їм відомо про підготовку російськими військами 300 катерів на Херсонському напрямку для подальшого форсування Дніпра.
'РФ зібрала 300 катерів': в ЗСУ розповіли, чи є загроза наступу на Херсон
Військові РФ намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Росіяни зібрали 300 катерів для подальшого форсування Дніпра
  • План РФ полягає в створенні плацдарму на правому березі Дніпра

Російські війська намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона. Крім того, на лівому березі Дніпра росіяни зібрали 300 катерів для переправи через Дніпро. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі "Суспільному".

Він зазначив, що українські військові готові реагувати на будь-який розвиток подій. Також, за його словами, росіяни постійно проводять штурми на Херсонському напрямку. Лише за минулу добу вони здійснили сім таких спроб, намагаючись закріпитися в острівній зоні.

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"Вони мають мету захопити певний плацдарм, утримувати його і стягнути туди якнайбільше наших сил і засобів. Всі ці штурми закінчуються нічим. Всі вони безрезультатні. Ворог несе лише втрати", — каже Волошин.

Владислав Волошин повідомив, що російські військові тренують форсувальні штурмові групи на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

За його словами, до цих тренувань залучені катери так званої Дніпровської флотилії, дивізіон якої було перекинуто на Тендрівську та Кінбурнську косу ще на початку осені.

"Вони відпрацьовують елементи, скажімо, форсування водних перешкод, переправу десантних груп, але це для штурмів і форсувань малими групами піхоти", — говорить речник Сил оборони Півдня.

За його словами, інформація про 300 катерів також відома командуванню ЗСУ, і українські Сили оборони готові протидіяти будь-якому розвитку подій.

"Україна постійно веде досить активну розвідку. І це не лише супутникова чи розвідка з БПЛА, це багато видів різних розвідок", — каже Волошин.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія готує масштабний наступ на Херсон перед інавгурацією Дональда Трампа, маючи намір посилити тиск на Україну до його повернення до Білого дому. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив Financial Times, що російські військові підготували близько 300 човнів для потенційного форсування Дніпра.

Водночас у медіапросторі активно обговорюється можливість нових атак російських військ на Запоріжжя та Дніпропетровщину. Військовий експерт Роман Світан пояснив, що існує ймовірність форсування Дніпра ворогом, однак деталі залишаються невизначеними.

За інформацією ЗМІ, Росія планувала наступ у Запорізькій області в період із жовтня по грудень, але операції ЗСУ в Курській області змусили окупантів змінити плани. Передбачається, що ворог може розпочати операцію після 5 грудня, але остаточна дата залежить від обставин. Основною метою росіян може стати удар у районі Кам’янського - П’ятихаток, щоб наблизитися до Запоріжжя та отримати змогу обстрілювати його південну частину за допомогою ствольної артилерії.

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Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

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