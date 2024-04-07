Завершення війни "за 24 години": ЗМІ розкрили план Трампа з поступками Києва Москві

Для завершення війни РФ з Україною "за 24 години" Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.
Такі деталі містяться в плані експрезидента США Дональда Трампа, пише видання The Washington Post.
Знайомі з планом Трампа кажуть, що експрезидент США в приватній розмові заявив, що міг би припинити війну Росії проти України, тиснучи на Київ, щоб він відмовився від певної території.
При цьому наводяться висловлювання Трампа про те, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть виходу", і що люди в деяких частинах України погодилися б бути частиною Росії.
"Будь-які припущення щодо плану Трампа походять із неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться", - прокоментувала інформацію представник штабу Трампа Каролайн Лівітт.
Також наголошується, що колишній помічник Трампа в Білому домі Майкл Антон описав очікувані контури плану як поступку Україною територіями Криму і Донбасу, а також обмеження розширення НАТО і спонукання Путіна послабити свою зростаючу залежність від Китаю.
Однак у розмові з The Washington Post він сказав, що не спілкувався з Трампом протягом 18-24 місяців, а також заперечував, що знав щось про план Трампа щодо України.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Нагадаємо, що Дональд Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" і вимагає повернути гроші. Трамп зазначив, що Україна повинна повернути всі гроші, які США виділили Україні на боротьбу проти країни-агресора Росії.
Олександр Кочетков назвав ризики, що станеться з НАТО в разі перемоги Трампа, або Байдена. Агресія РФ може виплеснутися на Казахстан, тому що Північний Казахстан Росії можна "захищати", його російськомовне населення, як і жителів Донбасу.
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