Завершення війни "за 24 години": ЗМІ розкрили план Трампа з поступками Києва Москві

Росія і Україна "хочуть зберегти обличчя", цитують ЗМІ Дональда Трампа.

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Стали відомі подробиці плану Дональда Трампа щодо України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Для завершення війни РФ з Україною "за 24 години" Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

Такі деталі містяться в плані експрезидента США Дональда Трампа, пише видання The Washington Post.

Знайомі з планом Трампа кажуть, що експрезидент США в приватній розмові заявив, що міг би припинити війну Росії проти України, тиснучи на Київ, щоб він відмовився від певної території.

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При цьому наводяться висловлювання Трампа про те, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть виходу", і що люди в деяких частинах України погодилися б бути частиною Росії.

"Будь-які припущення щодо плану Трампа походять із неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться", - прокоментувала інформацію представник штабу Трампа Каролайн Лівітт.

Також наголошується, що колишній помічник Трампа в Білому домі Майкл Антон описав очікувані контури плану як поступку Україною територіями Криму і Донбасу, а також обмеження розширення НАТО і спонукання Путіна послабити свою зростаючу залежність від Китаю.

Однак у розмові з The Washington Post він сказав, що не спілкувався з Трампом протягом 18-24 місяців, а також заперечував, що знав щось про план Трампа щодо України.

Нагадаємо, що Дональд Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" і вимагає повернути гроші. Трамп зазначив, що Україна повинна повернути всі гроші, які США виділили Україні на боротьбу проти країни-агресора Росії.

Олександр Кочетков назвав ризики, що станеться з НАТО в разі перемоги Трампа, або Байдена. Агресія РФ може виплеснутися на Казахстан, тому що Північний Казахстан Росії можна "захищати", його російськомовне населення, як і жителів Донбасу.

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