Долар пішов на спад після серії рекордів, євро обвалився: курс валют на 29 жовтня

Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на четвер, 29 жовтня.

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Курс валют на 29 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Скільки коштуватиме долар 29 жовтня

Як зміниться курс євро

Що буде з курсом злотого 29 жовтня

На четвер, 29 жовтня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар після серії рекордів пішов на спад, євро відносно гривні такж обвалився. Злотий теж показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 29 жовтня

На четвер, 29 жовтня, курс долара незначно впав після серії рекордів. Офіційний курс американської валюти до гривні встановлено на рівні 45,59 гривні за долар, що на 1 копійку менше, ніж попереднього дня.

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Зазначимо, що 28 жовтня офіційний курс долара США встановив новий історичний рекорд рівні 45,60 грн за долар.

Курс євро на 29 жовтня

Курс євро також пішов на спад. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,76 гривні за один євро, що на 9 копійок менше, ніж у середу, 28 жовтня.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 29 жовтня

НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 29 жовтня порівняно з 28 жовтня на 3 копійки - до 11,52 гривні.

Коли курс долара може підскочити до 47 гривень - прогноз експерта

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив в ефірі Новини.LIVE, що наступним орієнтиром для курсу долара в Україні можуть стати 46-47 гривень. За його оцінкою, такого рівня американська валюта може досягти вже взимку, а подальша динаміка залежатиме від обсягів і темпів надходження міжнародної фінансової допомоги.

За словами Куща, короткочасне зростання офіційного курсу долара до 45,06 грн, після якого Національний банк наступного дня повернув його до 44,86 грн, могло бути пов'язане з людським фактором.

"Людина просто не допрацювала, яка приймала рішення. Вона, знаєте, не перейнялась важливістю історичного моменту і, відповідно, не зрозуміла всі наслідки своїх технічних дій", - зазначив аналітик.

Кущ прогнозує, що протягом наступних 12 місяців гривня може втратити до 10% своєї вартості, а курс долара коливатиметься в межах 44-50 гривень. Водночас, за його словами, швидше послаблення національної валюти стримуватимуть міжнародні резерви Нацбанку та фінансова підтримка міжнародних партнерів.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Нагадаємо, на середу, 28 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар встановив новий історічний рекорд на рівні 45,60 грн за долар. Напередодні, 27 жовтня, американська валюта коштувала 45,54 грн/дол.

Як раніше повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий зазначив, що курс до листопада буде визначатися економічною ситуацією, інфляцією та рішеннями НБУ. У матеріалі наведено коридори: долар 44,85–45,25 грн, євро 50–51 грн.

Раніше фінансовий аналітик Олексій Кущ говорив, що упродовж найближчих дванадцяти місяців гривня може втратити до 10% вартості. Такий сценарій виводить національну валюту в коридор 44-50 гривень за долар.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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