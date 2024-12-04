Поповнення ППО від країн НАТО: Україна може отримати 20 систем до кінця року - МЗС

Західні партнери можуть передати Україні необхідні системи у досить короткі терміни.

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Україні необхідно захистити не лише цивільні, але й енергетичні об'єкти / Колаж: Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, US Army

Що повідомили в МЗС:

Сили оборони потребують посилення ППО

Триває робота над новими постачаннями систем

Росія створила загрозу глобальній безпеці

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував партнерів НАТО про необхідність забезпечити Україну додатковими системами протиповітряної оборони.

Про це повідомили в МЗС України за підсумками засідання Ради Україна-НАТО. Мова йде про надання Силам оборони 20 систем. Їх можуть передати Україні ще до кінця 2024 року.

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У Міністерстві також розповіли, що хоч Україна і працює над посиленням захисту неба, повністю вберегти від ворога усі стратегічні та цивільні об'єкти на нашій території не вдається.

Стосується це зокрема ударів країни-агресора Росії по енергетичній інфраструктурі, тому Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ 12 грудня.

"Російські удари по електропідстанціях, які визначені МАГАТЕ як критичні для ядерної безпеки та захищеності, становлять загрозу глобальній безпеці", - йдеться у повідомленні.

Удари Росії по Україні / Інфографіка: Главред

Посилення ППО України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що США та європейські компанії співпрацюють з Україною у створенні нових систем ППО на заміну ЗРК С-300 та ракети Р-27 класу "повітря-повітря".

Раніше стало відомо, що Україна та Німеччина уклали угоду щодо негайного посилення української протиповітряної оборони. Вона передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України.

Напередодні також Італія офіційно анонсувала відправку в Україну другої батареї ППО системи Samp-T для захисту цивільного населення.

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Що таке МЗС України? Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

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