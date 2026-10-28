Зеленський уперше допустив гарантії безпеки для РФ: FT розповіла про зміну позиції Києва

Водночас президент наполягає, що спершу мають бути задоволені безпекові потреби України, а до дискусій слід залучити Європу.

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Росія може отримати гарантії безпеки в мирній угоді / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube, Офіс президента України

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Зеленський вперше допустив гарантії безпеки для Росії

Спершу мають бути враховані безпекові потреби України

Зміна позиції пов'язана зі зближенням США та РФ

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Президент України Володимир Зеленський уперше публічно визнав, що Росія може отримати гарантії безпеки в межах майбутньої мирної угоди. Видання розцінює це як помітний зсув у позиції Києва на тлі активізації американських зусиль із перезапуску переговорів, повідомляє Financial Times.

Водночас глава держави поставив чітку умову щодо черговості. Безпекові інтереси України мають бути забезпечені раніше, ніж західні партнери візьмуться за розгляд російських вимог. Досі Київ і союзники відкидали претензії Москви на гарантії з боку НАТО та на масштабний перегляд архітектури європейської безпеки. Вони вбачали в цьому спробу Кремля відновити сферу впливу й підірвати суверенітет сусідніх держав.

Президент окреслив, у якому порядку, на його думку, має рухатися дипломатичний процес.

"Спочатку нам потрібно вирішити питання з цією війною, і лише потім шукати відповіді на ті питання, які порушує Росія, виходячи зі своїх власних уявлень та очікувань у сфері безпеки", - заявив Зеленський журналістам.

Європа за столом переговорів

Окремо президент окреслив коло учасників, без яких, на його переконання, неможливо вибудувати післявоєнну систему стримування. Двосторонній формат під егідою Вашингтона, за його логікою, придатний лише для загальних принципів.

"Ми можемо обговорювати концептуальні питання з росіянами за посередництва американців. Але якщо ми перейдемо до формату гарантій безпеки і буде досягнуто домовленості про те, що для цих гарантій потрібна участь Європи, то Європа має бути залучена до таких дискусій", - наголосив Зеленський.

Бізнес-угоди США та РФ і жовтнева криза

За оцінкою FT, зсув у риториці Києва відображає дедалі більшу тривогу української влади через зближення Вашингтона й Москви. За даними видання, американські переговірники намагаються схилити Кремль до завершення війни перспективою масштабних економічних домовленостей.

Ідеться, зокрема, про спільні підприємства великих нафтових компаній двох країн і повернення американських авіаперевізників у російський повітряний простір для транзитних та інших рейсів. Також обговорюється відновлення кооперації у виробництві та постачанні титану. Утім, за словами обізнаних джерел, ці угоди можуть запрацювати лише після припинення війни.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Побоювання Києва загострилися після різкого погіршення відносин зі США в жовтні. Українські посадовці скаржилися на затримки з поставками критично важливих зенітних ракет і на призупинення обміну розвідданими про наближення ракетних ударів. Крім того, обмежували роботу супутникової системи зв'язку Starlink.

Обмін розвідданими та доступ до Starlink згодом відновили. Проте ці збої посилили побоювання в українській столиці, що Вашингтон може повністю згорнути підтримку України.

Чому переговори без припинення вогню є імітацією

Політолог Петро Олещук говорив, що Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни.

За його словами, диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін використовує нову зустріч для демонстрації дипломатичного прогресу Дональду Трампу, тоді як бойові дії триватимуть.

"Це - своєрідний подарунок від Путіна Трампу: мовляв, якщо тобі потрібно продемонструвати певний поступ у процесі врегулювання, я подарую тобі чергову зустріч і відправлю на неї чергового Мединського, який розповість про печенігів і половців", - зазначив він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 27 жовтня провели телефонну розмову з диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Сторони обговорили припинення війни проти України та дипломатичні кроки для досягнення миру.

Аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що Кремль послідовно відкидає пропозиції Києва та Вашингтона про повне або часткове припинення вогню, і заяви російських посадовців напередодні тристоронніх переговорів не вказують на зміну цього курсу.

Київ разом із Вашингтоном добивається, щоб новий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі відбувся щонайменше на тиждень раніше. Зараз зустріч орієнтовно запланована на період після проміжних виборів до Конгресу США, приблизно з 10 листопада.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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