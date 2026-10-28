Актриса Катерина Тишкевич народила та опублікувала фото свого сина

28 жовтня акторське подружжя Томусяк і Тишкевич стали батьками хлопчика.

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Томусяк і Тишкевич стали батьками та показали сина / Колаж Главред, фото Instagram/kateryna__tyshkevych

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Відома українська актриса Катерина Тишкевич та її чоловік, актор Валентин Томусяк, вперше стали батьками.

28 жовтня у пари народився син. Своєю радістю вони поділилися на своїх сторінках в Instagram.

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"Ну привіт, синку. 28.10.2026. Дякуємо Богові за це благословення. Даніель. Наш маленький Данелик. Ось ти й з нами", - написала актриса.

Катерина Тишкевич народила сина / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич народила сина / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич народила сина / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич народила сина / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Зазначимо, що це перша дитина пари, і артисти дуже ретельно готувалися до появи малюка. Вагітність для Катерини Тишкевич була нелегкою - вона тривалий час боролася з сильними головними болями.

Напередодні вони також опублікували романтичну фотосесію в осінньому лісі.

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Про особу: Катерина Тишкевич Катерина Тишкевич - українська актриса кіно та телебачення, телеведуча. Актриса почала зніматися у 2013 році в телесеріалах, як правило, в епізодичних ролях, після чого кар'єра Тишкевич пішла вгору. Загалом у Катерини Тишкевич понад 40 робіт у низці проєктів, серед яких ролі в таких серіалах, як "Безсмертник", "Депутатики", "Аметистова сережка", "Селяві" та інші. Крім того, успіх і популярність Катерині Тишкевич принесли ролі Катерини/Марії Богданової у серіалі "Ніщо не трапляється двічі", де вона зіграла двох героїнь: матір і дочку, а також роль акушера-гінеколога в серіалі "Жіночий лікар". Як розповідала актриса в інтерв’ю, для ролі акушера-гінеколога у "Жіночому лікарі" вона консультувалася з мамою, і в неї зникла фобія тримати на руках немовлят.

7 лютого 2019 року актриса вийшла заміж за актора Валентина Томусяка, з яким познайомилася на зйомках серіалу "Безсмертник".

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