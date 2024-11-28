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Ворог може взяти Куп'янськ у кільце: армія РФ прорвалась через річку Оскіл - Скорик

Анна Косик
28 листопада 2024, 10:10
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На Куп'янському напрямку лінія фронту змінюється на користь ворожих військ.
Карта Купянска, ВСУ
Ворог застосовує на Харківщині таку ж тактику, як і на Донеччині / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Скорик:

  • Окупанти прорвалися на правий берег Осколу
  • Логістика ЗСУ на Куп'янському напрямку ускладнилась
  • Українська сторона зазнає найбільших за останній час втрат на Харківщині

Армія країни-агресора Росії не полишає намірів просунутися вперед на Харківщині. Зокрема на Куп'янському напрямку ускладнилася ситуація через прорив ворога на правий берег річки Оскіл.

Про це повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик в етері "Еспресо". За його словами, ворог зміг переправитися через водойму у ділянці найменшого русла річки та закріпитися.

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"Зараз ми вже маємо плацдарм на правому березі, що є негативно для наших військ для логістики. Взагалі для ситуації на Куп’янщині, тому що якщо вони закріпляться, то матимуть можливість брати Куп’янськ в кільце, перекривати логістичні шляхи", - пояснив Скорик.

Ворог може взяти Куп'янськ у кільце: армія РФ прорвалась через річку Оскіл - Скорик
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Депутат зауважив, що ворог користується такою ж тактикою оточення українських сил, як і на Донеччині та Луганщині. Тому за останній час в ЗСУ найбільші територіальні втрати на Харківщині.

"На Липцях у нас стабільна ситуація, на Вовчанському напрямку теж стабільна ситуація більш-менш. Там наші Сили оборони не дають можливості ні дислокації їм, ні пересування, ніяких просувань", - додав він.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ворог має всі можливості і резерви, щоб виконати завдання із захоплення Куп'янськ-Вузлового. З цієї причини ситуація в Куп'янському районі Харківської області залишається складною.

Раніше речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Євген Романов повідомив, що у Вовчанську постійно тривають бойові дії. Противник намагається штурмувати позиції українських захисників, проте тактику він не змінює.

Напередодні також стало відомо, що російська диверсійно-розвідувальна група спробувала перетнути кордон на півночі Харківської області в районі Дергачів. Українські оборонці зупинили окупантів. Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили назад до Бєлгородської області.

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Хто такий Олександр Скорик?

Олександр Скорик - депутат Харківської обласної ради VIII cкликання. У 2021 році був кандидатом на посаду Харківського міського голови на позачергових місцевих виборах. Навчається у Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові України, пише Рух "ЧЕСНО".

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війна в Україні ЗСУ Купянск російські війська Куп'янський напрямок річка Оскол Фронт
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