Підвищення податків для ФОП перенесли: коли історичний закон набуде чинності

В документі була правка, яка скасувала підвищення податків "заднім числом".

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Правка законопроєкту стосується як і ФОПів, так і певної категорії юридичних осіб / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Що повідомив Железняк:

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Для ФОП податки підвищать з 1 січня 2025 року

Верховна рада України підтримала перенесення дати підвищення податків для ФОП. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, законопроєкт №9319 передбачає, що нові правила почнуть діяти не "заднім числом", як це передбачалося раніше, а вже з 1 січня 2025 року. Це підтримали 268 депутатів.

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"Саме в ньому (законопроєкті - Главред) була правка, якою виправляли податковий законопроєкт 11416д і заднє число, де з 1 жовтня податки переносять на 1 січня 2025 року для ФОПів", - йдеться у повідомленні.

Важливо, що відтермінування змін стосується не лише ФОПів, але й юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Підвищення податків в Україні - що відомо

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль попереджав, що в Україні будуть підписані закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу, зокрема підвищення військового збору до 5%.

Згодом голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що закон про підвищення податків набуде чинності з 1 грудня, а нардеп Железняк додав, що до 1 грудня військовий збір буде рахуватися, як і раніше, за ставкою 1,5%.

Після цього, як писав Главред, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про "історичне" підвищення податків для населення та бізнесу.

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Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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