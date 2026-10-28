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Путін може втратити можливість диктувати Україні умови: експерт назвав причину

Дар'я Пшеничник
28 жовтня 2026, 17:29
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Дипломат вважає, що спільна лінія Вашингтона й Москви щодо Києва має межі, а європейська система Freyja вдарить по інтересах американської оборонки.
Сенат США, Трамп, Путин
Після виборів у США тиск на Україну може послабнути / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

відео дня
  • Тиск США і РФ на Київ триватиме, але має межі
  • Після виборів у США вплив Трампа може ослабнути
  • Без підтримки Трампа Путін не зможе ставити ультиматуми

Останнім часом у політиці Дональда Трампа щодо війни Росії проти України відбувся помітний розворот у бік Москви. Кроки американської адміністрації - від укладання "дизельної угоди" з РФ та блокування "пекельних санкцій" до звинувачень України у зростанні цін на паливо та критичних обмежень у передачі розвідданих і роботі супутникових систем - виглядають як відкрите підігрування Кремлю.

Втім, попри поточний тиск, подальший перебіг війни, ситуація на фронті та дипломатичний процес значною мірою залежатимуть від внутрішньополітичних змін у США. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За словами дипломата, найближчим часом Вашингтон та Москва продовжуватимуть спільну лінію тиску на Київ, проте цей ресурс не є безлімітним:

"Україну намагатимуться схилити до того ж, що й раніше. Можливо, після виборів Трамп робитиме це в меншій мірі. Якщо так, то й апетити Путіна зменшаться, оскільки єдина його надія - це Трамп. Якщо позиції Трампа ослабнуть, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог".

Європейська альтернатива та наслідки для США

За словами експерта, відповіддю на проросійські кроки Білого дому має стати тісна співпраця України з Європою для формування нової архітектури безпеки. Зокрема, йдеться про розробку комплексу Freyja, який у середині 2027 року має замінити системи Patriot. Хоча європейці зараз дещо зволікають і шукають переговорників замість формування жорсткої позиції щодо РФ, після американських виборів взаємодія України з європейськими партнерами стане значно інтенсивнішою, практичнішою та прагматичнішою.

На переконання Володимира Огризка, створення такої автономної системи безпеки у підсумку вдарить по власних економічних інтересах Сполучених Штатів.

"Бо коли замість Patriot на озброєння європейських країн надходитиме європейсько-українська ракета, яка буде в рази дешевшою за американський аналог, виробники Patriot не подякують за це Дональду Фредовичу", - підсумував Огризко.

Як США можуть змусити РФ до миру

Старший науковий співробітник Brookings Institution Томас Райт переконаний, що ставка Дональда Трампа на економічні вигоди для Кремля не змусить Росію укласти мир з Україною.

На його думку, щоб змінити розрахунки Москви, Вашингтону потрібно посилити на неї тиск і допомогти Києву зміцнити оборону.

"Дональд Трамп потрапив у ту саму пастку з Володимиром Путіним, очевидно вважаючи, що правильні економічні стимули переконають російського лідера укласти мир. (…) Наївність, що стоїть за цим, можливо, можна було б вибачити, якби Путін був новим лідером без жодного досвіду, але він - відома особистість. Україна - його одержимість, його білий кит. Він хоче підкорити її і довів, що заплатить величезну ціну за досягнення цієї мети", - наголосив він.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 27 жовтня провели телефонну розмову з диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Сторони обговорили припинення війни проти України та дипломатичні кроки для досягнення миру. Контакт відбувся за погодженням з Україною та був пов'язаний із майбутніми зустрічами в Абу-Дабі.

Міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що війна в Україні триватиме і "має тенденцію до загострення". Він вважає, що ситуація довколо України буде тільки погіршуватися та ускладнюватися.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо описав російсько-українську війну як боротьбу за Донбас, який Москва намагається захопити воєнним шляхом, а Україна відмовляється віддавати. Тому для припинення бойових дій сторонам доведеться шукати компроміс за посередництва Вашингтона.

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Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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