'Не компетенція Байдена': в Конгресі США відмовились від додаткової підтримки України

Президент США Джо Байден не може приймати нових рішень щодо пакетів фінансової допомоги для України, зазначив спікер Палати представників США Майк Джонсон.

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В США не ставитимуть на голосування запит Байдена про $24 млрд для Києва / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що сказав Джонсон:

В Палаті представників США не планують виносити на голосування нову фінансову допомогу для України

Обрання Трампа вже впливає на хід війни Росії проти України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наразі не планує виносити на голосування питання про додаткову фінансову допомогу Україні, зокрема раніше анонсовану Байденом допомогу для України в розмірі 24 мільярдів доларів. Про це він сказав у відповідь на запитання журналістки "Голосу Америки" Катерини Лісунової.

"Це вже не справа Джо Байдена ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього", - сказав чинний спікер нижньої палати Конгресу США Майк Джонсон. відео дня

Джонсон уточнив, що не очікує жодних рішень щодо фінансування для України найближчим часом.

Він також зазначив, що обрання Дональда Трампа президентом уже зараз впливає на динаміку війни Росії проти України.

"Ми бачимо, що це вже відбувається", - сказав він.

Що цьому передувало

Перед завершенням свого президентського терміну Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити Україні 24 мільярди доларів додаткової допомоги. Ці кошти мають сприяти зміцненню обороноздатності Києва та відновленню скорочених запасів зброї США.

Згідно з матеріалом New York Post, адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало Конгресу включити цю допомогу до законопроєкту, що дозволить уникнути шатдауну уряду наступного місяця. Із загальної суми 8 мільярдів доларів передбачено на фінансування контрактів американських компаній з постачання озброєння Україні, а 16 мільярдів — на поповнення арсеналів Сполучених Штатів.

Військова допомога для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати планують надати Україні всю затверджену Конгресом допомогу в розмірі 61 мільярда доларів до завершення терміну президентства Джо Байдена. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Ці кошти спрямовуватимуться на посилення української системи ППО, артилерійських можливостей та бронетехніки.

Адміністрація Байдена також має намір звернутися до Конгресу з проханням про додаткові 24 мільярди доларів для підтримки України. За інформацією Міністерства оборони США, 8 мільярдів із цієї суми буде виділено на програму USAI, яка фінансує оборонні контракти для України, а решта 16 мільярдів піде на поповнення американських запасів зброї, що дозволить формувати нові пакети допомоги за програмою PDA.

Україна готується отримати значний обсяг військової допомоги, включаючи зброю та фінансування виробництва нового озброєння. Це підтвердив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, зазначивши, що передача допомоги запланована на останні тижні каденції чинного президента США.

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