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"Україна має посилити мобілізацію": у Байдена назвали головну проблему ЗСУ

Юрій Берендій
19 листопада 2024, 18:27
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В США закликали посилити мобілізацію в Україні, адже лише людські ресурси можуть змінити ситуацію у війні Росії проти України.
'Україна має посилити мобілізацію': у Байдена назвали головну проблему ЗСУ
У Байдена закликали посилити мобілізацію в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Салліван:

  • Жоден тип озброєння не матиме вирішального значення на фронті
  • Україні необхідно посилити мобілізацію для стабілізації фронту

Основні проблеми України на фронті пов’язані з дефіцитом солдатів, а не зброї, і Київ має активізувати мобілізацію. Відповідну заяву зробив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS News.

Під час обговорення поставок американської зброї ведучий зазначив, що США надавали Україні нові види техніки — танки, літаки, ракети — лише у відповідь на ескалацію з боку Росії. Він також запитав, чи не був би більший ефект, якби Україна отримала цю зброю раніше.

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"Чи помітна різниця на полі бою після того, як ми надали танки Україні? Аналогічно, чи помітна різниця у випадку з винищувачами F-16? Ми вважаємо, що не одна система озброєнь має вирішальне значення в цій битві. Йдеться про людські ресурси, і, на нашу думку, Україна повинна зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил, які вона має на лінії фронту", - наголосив Салліван.

Він підкреслив, що мова йде не лише про боєприпаси, а й про всі складові національної сили країни, зокрема моральний дух, згуртованість, і промислову базу.

Джейк Салліван зазначив, що США вже передали Україні танки, винищувачі F-16, системи HIMARS, комплекси Patriot та багато іншого, що раніше вважалося неможливим. Він додав, що підтримка триває і це не залишилося у минулому.

"Сьогодні Україна опинилася в більш складному становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, як вона діє на полі бою. Де є найпряміша лінія між українськими результатами і внесками? Вона пролягає через мобілізацію та людські ресурси", - резюмував він.

'Україна має посилити мобілізацію': у Байдена назвали головну проблему ЗСУ
Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що з 1 грудня 2024 року процес бронювання працівників від мобілізації буде доступний лише в електронному вигляді через портал "Дія". За його словами, електронний формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

Міністерство оборони планує поступово відмовлятися від практик, які викликають суспільне невдоволення, зокрема "бусифікації". Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

12 листопада Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради запропонувала розформувати територіальні центри комплектування та соціального захисту (ТЦК та СП). Главред з'ясував, що стоїть за ініціативою народних депутатів реформувати ТЦК та СП та, чим можуть замінити територіальні центри комплектування.

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Хто такий Джейк Салліван

Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року.

23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

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