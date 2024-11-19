'Україна має посилити мобілізацію': у Байдена назвали головну проблему ЗСУ

В США закликали посилити мобілізацію в Україні, адже лише людські ресурси можуть змінити ситуацію у війні Росії проти України.

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У Байдена закликали посилити мобілізацію в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Салліван:

Жоден тип озброєння не матиме вирішального значення на фронті

Україні необхідно посилити мобілізацію для стабілізації фронту

Основні проблеми України на фронті пов’язані з дефіцитом солдатів, а не зброї, і Київ має активізувати мобілізацію. Відповідну заяву зробив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS News.

Під час обговорення поставок американської зброї ведучий зазначив, що США надавали Україні нові види техніки — танки, літаки, ракети — лише у відповідь на ескалацію з боку Росії. Він також запитав, чи не був би більший ефект, якби Україна отримала цю зброю раніше.

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"Чи помітна різниця на полі бою після того, як ми надали танки Україні? Аналогічно, чи помітна різниця у випадку з винищувачами F-16? Ми вважаємо, що не одна система озброєнь має вирішальне значення в цій битві. Йдеться про людські ресурси, і, на нашу думку, Україна повинна зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил, які вона має на лінії фронту", - наголосив Салліван.

Він підкреслив, що мова йде не лише про боєприпаси, а й про всі складові національної сили країни, зокрема моральний дух, згуртованість, і промислову базу.

Джейк Салліван зазначив, що США вже передали Україні танки, винищувачі F-16, системи HIMARS, комплекси Patriot та багато іншого, що раніше вважалося неможливим. Він додав, що підтримка триває і це не залишилося у минулому.

"Сьогодні Україна опинилася в більш складному становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, як вона діє на полі бою. Де є найпряміша лінія між українськими результатами і внесками? Вона пролягає через мобілізацію та людські ресурси", - резюмував він.

Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

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Хто такий Джейк Салліван Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року. 23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

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