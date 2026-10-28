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Неможливо: Осадча розповіла, чи виходитиме в ефір "Світське життя"

Олена Кюпелі
28 жовтня 2026, 22:05
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Ведуча Катерина Осадча розповіла про свій проєкт "Світське життя".
Катя Осадча
Катя Осадча - одна з провідних телеведучих № 1 в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Коротко:

  • Що нового готує Осадча
  • Що тепер буде з проєктом "Світське життя"

Українська телеведуча Катерина Осадча розповіла, чи варто глядачам чекати на повернення програми "Світське життя", яка протягом багатьох років знайомила аудиторію з подіями українського шоу-бізнесу. Також знаменитість натякнула на новий телевізійний проєкт, над яким зараз працює її команда.

Після початку повномасштабної війни популярне шоу перестало виходити в ефір. Однак шанувальники продовжують цікавитися, чи з’явиться Осадча знову у звичному амплуа ведучої світських інтерв’ю.

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У розмові з Сашею Гетманом телеведуча пояснила, чому відновлення програми в колишньому вигляді поки що неможливе.

Чи повернеться "Світське життя" на телеекрани

За словами Катерини Осадчої, за нинішніх обставин повертати "Світське життя" у його первісному форматі було б недоречно. Програма, яка розповідала про світські події, знаменитостей та їхнє життя, сьогодні не може існувати так само, як до війни.

Катя Осадча та її ніжні фото
Катя Осадча готує новий проєкт / Фото Instagram/kosadcha

При цьому ведуча не стала остаточно виключати можливість появи оновленої версії проєкту. На її думку, з часом концепція може змінитися, проте зараз говорити про конкретні плани передчасно.

Отже, шанувальникам не варто розраховувати на швидке повернення шоу в тому вигляді, до якого вони звикли. Питання про можливий перезапуск залишається відкритим.

Який проєкт готує Катерина Осадча

Окрім розмов про долю "Світського життя", ведуча поділилася новинами про свою подальшу роботу на телебаченні. Виявилося, що її команда вже займається підготовкою нового проєкту.

Осадча поки що не розкриває ані концепцію майбутньої програми, ані подробиці її запуску. Вона лише дала зрозуміти, що глядачі дізнаються про новинку найближчим часом.

Поки що залишається невідомим, чи буде новий проєкт пов’язаний із шоу-бізнесом, чи запропонує аудиторії зовсім інший формат. Сама телеведуча вважає за краще не забігати наперед і зберігає інтригу.

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Про особу: Катерина Осадча

Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

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