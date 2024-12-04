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Відкрив вогонь в морі: корабель РФ обстріляв німецький військовий гелікоптер

Даяна Швець
4 грудня 2024, 15:42
773
Вертоліт Німеччини виконував розвідувальну місію.
вертолет, корабель
Російський корабель поставив під загрозу німецький гелікоптер / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Російський корабель обстріляв німецький гелікоптер
  • ФРН посилить контроль за трубопроводами та кабелями передачі даних у Балтійському морі

У Балтійському морі стався небезпечний інцидент між російським кораблем і німецьким військовим вертольотом. Йдеться про обстріл сигнальними боєприпасами.

Деталі дізналося німецьке агентство DPA від джерел у Брюсселі, передає Welt.

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За даними агентства, поки вертоліт виконував розвідувальну місію, екіпаж російського корабля випустив сигнальні боєприпаси.

Поки що про додаткові обставини інциденту нічого не відомо.

Однак, за даними BILD, про цей інцидент раніше коротко згадала міністерка закордонних справ Анналена Бербок. Сталося це в кулуарах зустрічі НАТО в Брюсселі.

Міністерка підкреслила, що Німеччина посилить контроль за трубопроводами та кабелями передачі даних у Балтійському морі. Окрім цього, посилиться також захист критичної інфраструктури за допомогою патрулів.

Головною причиною для таких нововведень, за її словами, є збільшення кількості гібридних атак з боку Росії та її прихильників.

Відкрив вогонь в морі: корабель РФ обстріляв німецький військовий гелікоптер
НАТО і "ВІСЬ ЗЛА" / Инфографика: Главред

Варто вказати, що використовувати сигнальні боєприпаси можна лише в надзвичайних ситуаціях. Як звернула увагу Бербок, саме Балтійським морем неодноразово проходять ті кораблі, які беруть участь в обході санкцій через війну, яку розпочав Путін проти України.

"Інцидент з гелікоптером – черговий епізод цього тривалого протистояння. Так, у листопаді було пошкоджено два оптоволоконні кабелі. Один із них пов'язував Німеччину та Фінляндію, другий — Швецію та Литву. Шведська влада підозрює, що в цьому замішане китайське судно "Yi Peng 3", яке проходило поряд під час пошкодження кабелів", - підсумували журналісти видання.

Війна НАТО і Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, розвідка Німеччини б'є на сполох через те, що РФ готує напад на НАТО найближчими роками. Цілком можливо, що Росія може спробувати розколоти НАТО, зокрема через переманювання окремих країн-членів на свій бік.

Очільник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдинг розкрив терміни нової війни. На його думку, РФ може із новими силами неочікувано напасти на НАТО.

Своєю чергою ексглава МЗС висунув думку, що у Росії немає шансів у війні з НАТО. Однак не можна втрачати з виду те, що ворог застосовує тактику "дрібних покусувань".

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Хто така Анналена Бербок

Анналена Бербок - німецький політичний і державний діяч. Міністр закордонних справ Німеччини. Співголова партії Союз 90/Зелені (спільно з Робертом Хабеком) з 2018 по 2022 рік. З 2013 року Бербок є депутатом Бундестагу.

11 січня 2023 року здійснила раптовий візит до України. Зокрема, відвідала Харків, де оглянула руйнування та виступила із заявою на підтримку України, оголосивши про виділення додаткових 40 млн євро.

24 січня 2023 року на засіданні ПАРЄ під час дебатів про постачання танків Бербок закликала Раду Європи до згуртованості зі словами: "Ми ведемо війну проти Росії, а не один з одним".

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НАТО Балтійське море військовий корабель третя світова війна Військовий вертоліт Анналена Бербок війна Росії та України
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