Рада дозволила конфіскацію автомобілів: за які порушення можна лишитися без коліс

Нові правила стануть важливим кроком у боротьбі з контрабандою та незаконним використанням транспортних засобів.

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ВР схвалила законопроект про конфіскацію автомобілів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що відомо про законопроєкт №10257:

Конфіскація поширюватиметься одразу на три категорії автомобілів

Існує неузгодженість запропонованих змін із чинними статтями Митного кодексу

Україна продовжує свою боротьбу з контрабандою й незаконним використанням транспортних засобів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволяє конфісковувати автомобілі за порушення митних правил. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

3 грудня депутати підтримали законопроєкт №10257, розроблений Кабінетом Міністрів у листопаді 2023 року.

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Зазначається, що документ пропонує внести зміни до Митного кодексу України, передбачаючи додаткові підстави для конфіскації транспортних засобів, що використовувалися для перевезення товарів із порушеннями митного законодавства.

Згідно із запропонованими змінами, конфіскація поширюватиметься на такі категорії:

автомобілі, що використовувалися для незаконного перевезення товарів через кордон;

транспортні засоби з прихованими схованками для контрабанди;

автомобілі, що перевозять товари поза митними пунктами.

Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради звернуло увагу на можливі труднощі у застосуванні нових норм.

Зокрема, виникає питання, чи стосуватиметься конфіскація транспортних засобів, які здійснюють регулярні міжнародні рейси відповідно до міжнародних угод.

Окрім цього, експертів тривожить неузгодженість запропонованих змін із чинними статтями Митного кодексу. Через це законопроєкт потребує доопрацювання до другого читання для уточнення спірних моментів і усунення застарілих положень.

Очікується, що нові правила стануть важливим кроком у боротьбі з контрабандою та незаконним використанням транспортних засобів.

Верховна Рада - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 20 листопада ВР ухвалила закон №11410 про позбавлення державних нагород України. Таким чином зрадники Українивтратять усі передбачені для них права та пільги.

Також повідомлялося, що Рада ухвалила Бюджету на 2025 рік. Проєкт державного бюджету на майбутній рік в цілому підтримали 257 депутатів.

Окрім цього, у Раді відповіли, чи матимуть аспіранти відстрочку у 2025 році. Стало відомо, що було вирішено відмовитися від денної контрактної форми, але компенсували це кількістю бюджетних місць для тих, хто справді хоче навчатися.

Що таке Державна митна служба України? Державна митна служба України - утворений у 2019 році центральний орган виконавчої влади України, який реалізує державну митну політику та державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи. Діяльність служби спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, пише Вікіпедія.

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