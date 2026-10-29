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Чому Трамп різко змінив ставлення до Росії: ексглава МЗС розкрив справжню причину

Юрій Берендій
29 жовтня 2026, 02:32
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Україна заважає Трампу економічно поглинути Росію і стати ще багатшим, вважає Володимир Огризко.
Чому Трамп знову розвернувся в бік Москви
Чому Трамп знову розвернувся в бік Москви / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

  • Трамп боїться поразки на проміжних виборах до Конгресу США
  • Звільнення одного американця Білий дім подав як великий успіх
  • Україна заважає Трампу економічно поглинути Росію

Президент США Дональд Трамп відкрито підігрує Путіну через панічний страх поразки на проміжних виборах до Конгресу США та жагу до грошей. Попри розмови про партнерство з Москвою, Росію американський лідер розглядає лише як об'єкт для економічного поглинання. Про це заявив керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду.

Дипломат переконаний, що напередодні голосування глава Білого дому шукає будь-яку нагоду для піару, навіть ціною замовчування трагедій.

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"Головною причиною остаточного розвороту позиції Трампа є панічний страх програшу на проміжних виборах до Конгресу США. Очевидно, він передбачає доволі серйозні наслідки для себе і своєї адміністрації. Тому Трампу, щоб бодай декілька хвилин виглядати героєм, потрібні красиві повідомлення, наприклад, що він гуманіст", - зазначив Огризко.

Окремо дипломат розкритикував те, як у Вашингтоні розставляють інформаційні акценти.

"Звільнили старенького американця Габбарда, який до війни з Росією має таке саме відношення, як ми з вами до польотів на Марс. Але в американських новинах це пролунало так: Трамп досягнув величезного успіху, тому що домігся звільнення цього американця. Можливо, на якусь частинку аудиторії Трампа це спрацювало", - розповів Огризко.

Чому Трамп ігнорує інтереси українців

Дипломат звернув увагу на подвійні стандарти, які демонструє нинішня американська адміністрація щодо людських життів.

"Але ж у той самий момент гинули українські діти, жінки, цивільні люди, та про це ніхто не повідомив. Таким чином, ведеться цинічна і дуже брутальна лінія про те, що один звільнений американець – це прекрасно, а сотні українців – це статистика", - наголосив Огризко.

На переконання експерта, Київ не повинен тішити себе ілюзіями щодо симпатій чинного господаря Білого дому.

"Трампу на українців абсолютно "фіолетово". Він не вважає, що ми, українці, є тими, чиї інтереси треба брати до уваги", - підкреслив дипломат.

Навіщо Трампу економічне поглинання Росії

Проте політичні розрахунки, за оцінкою Огризка, - лише частина пояснення.

"Втім, є ще дещо, що може стимулювати Трампа до такої позиції. І це визначальна причина в його психіці – жадоба грошей", - сказав Огризко.

Водночас реальне ставлення Білого дому до Москви, на думку експерта, суттєво відрізняється від публічної риторики.

"Попри слова Трампа про партнерські відносини та економічну співпрацю з Росією, він на неї дивиться не як на партнера. Він чудово розуміє, що ніякого рівноправного партнерства між США і Росією немає і ніколи не буде. Адже в економічному сенсі РФ – це майже нуль у світовій економіці, і вона конкурувати зі Штатами не може", - пояснив Огризко.

Саме тут, за оцінкою дипломата, інтереси Вашингтона та Києва розходяться найбільше.

"Натомість США готові брати Росію за горло та економічно її завойовувати. Саме через те, що Україна заважає Трампу перейти до економічного поглинання Росії, він і біситься. Інакше він міг би сказати, що уклав із росіянами угоди на 500 млрд доларів, американські підприємства процвітатимуть, американці матимуть роботу. Але – Україна заважає, зокрема вона заважає Трампу стати ще багатшим і виглядати прекрасним", - заявив Огризко.

Дипломат також окреслив, чим керується Трамп, ухвалюючи рішення щодо війни.

"Приблизно така логіка, як на мене, у Трампа. Йому не цікаво, що таке міжнародне право, що таке агресор і жертва агресії, що таке справедливість. Ці поняття в його голові ніколи "не ночували", тому жодних надій у нас не повинно бути", - резюмував Огризко.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Поступки Трампа Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа може розглянути можливість подальшого пом'якшення санкцій проти Росії. За даними Kyiv Independent, після домовленостей щодо російського дизпалива Вашингтон може вивчити інші варіанти економічного зближення з Москвою. Одним із можливих напрямків видання називає виробництво добрив.

Президент США Дональд Трамп відклав запровадження масштабних мит, пов'язаних з експортом російських енергоносіїв. Для цього глава Білого дому скористався застереженням у законі Грема, який мав покарати Москву за вторгнення в Україну. Відповідний виконавчий указ оприлюднили пізно ввечері в п'ятницю, 16 жовтня.

Видання The New York Times повідомило, що Трамп намагається тиснути на Володимира Зеленського щодо прийняття мирної угоди на умовах Путіна. За даними видання, американська сторона пропонує Києву відмовитися від претензій на окуповані території сходу країни в обмін на економічну вигоду. Цю пропозицію спецпосланець Трампа Віткофф мав обговорити із Зеленським в Осло 20 жовтня.

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Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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