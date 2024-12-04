Графік вимкнення світла на 5 грудня: які обмеження діятимуть весь день

В Україні вводять графіки вимкнення світла одразу для однієї та двох черг.
Ви дізнаєтесь:
- У які години будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла
- В обсязі скількох черг будуть вимикати світло 5 грудня
- Чому введені обмеження
В Україні у четвер, 5 грудня, будуть діяти графіки вимкнення світла. Вони будуть застосовані для побутових споживачів та промисловості. Про це повідомляє Укренерго.
Обмеження для бізнесу та промисловості будуть застосовуватись з 5:00 до 23:00.
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Побутовим споживачам вимикатимуть світло з 6:00 до 22:00 за такими обсягами обмежень:
- з 6:00 до 7:00 - одна черга,
- з 7:00 до 20:00 - дві черги,
- з 20:00 до 22:00 - одна черга.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", - йдеться у повідомленні.
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