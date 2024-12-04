Графік вимкнення світла на 5 грудня: які обмеження діятимуть весь день

В Україні вводять графіки вимкнення світла одразу для однієї та двох черг.

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Графік вимкнення світла на 5 грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay

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У які години будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла

В обсязі скількох черг будуть вимикати світло 5 грудня

Чому введені обмеження

В Україні у четвер, 5 грудня, будуть діяти графіки вимкнення світла. Вони будуть застосовані для побутових споживачів та промисловості. Про це повідомляє Укренерго.

Обмеження для бізнесу та промисловості будуть застосовуватись з 5:00 до 23:00.

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Побутовим споживачам вимикатимуть світло з 6:00 до 22:00 за такими обсягами обмежень:

з 6:00 до 7:00 - одна черга,

з 7:00 до 20:00 - дві черги,

з 20:00 до 22:00 - одна черга.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

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