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Допомога Україні на $61 млрд: США анонсували передачу зброї Україні

Ангеліна Підвисоцька
4 грудня 2024, 17:51оновлено 4 грудня, 19:13
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Блінкен заявив, що передати всю допомогу, що залишилася, планують до кінця терміну Байдена.
Блінкен, допомога, ЗСУ
США відправлять всю виділену допомогу до кінця терміну Байдена / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, defense.gov, УНІАН

Про що говорить Блінкен:

  • США передадуть Україні решту допомоги до кінця терміну Байдена
  • Сума військової допомоги становить 61 мільярд доларів

США планують передати всю допомогу на суму в 61 мільярд доларів, яка була затверджена Конгресом США. Передати допомогу планують до кінця терміну чинного президента Джо Байдена. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Європейська правда.

Ці гроші будуть спрямовані на розвиток української ППО, артилерії та потужності в бронетехніці.

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"Ми маємо намір - це моє прагнення і намір президента - використати кожен цент наявного фінансування в розмірі 61 мільярда доларів, щодо яких було отримано дозвіл Конгресу в бюджетному доповненні [ухваленому навесні 2024 року]", - заявив держсекретар.

Блінкен додав, що загалом США передали Україні допомогу на суму 102 мільярди доларів, а партнери Штатів - 158 мільярдів доларів.

Військова допомога США - останні новини

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу із запитом на додаткові 24 мільярди доларів для підтримки України. Цю інформацію підтвердили представники Міністерства оборони США.

Також повідомлялося, що Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін.

Тим часом видання The Wall Street Journal писало, що чинний президент США Джо Байден не встигне надати обіцяну Україні багатомільярдну допомогу до завершення свого терміну. Пентагон досяг ліміту зброї, яку він може відправляти Україні щомісяця.

3 грудня стало відомо про те, що США передають Україні пакет допомоги на $725 млн. За даними американського Міноборони, ЗСУ отримають боєприпаси, дрони і міни.

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Хто такий Ентоні Блінкен?

Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021 року. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 по 2013 рік. Під час президентства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерній програмі в Ірані, пише Вікіпедія.

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