РФ готує удар по Києву та ще трьох областях: монітори назвали ймовірні цілі ворога

Загроза облістрілу також зберігається для Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини, а серед можливих цілей називають дата-центри, енергооб'єкти й мости.

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Балістична загроза для Києва не спадає / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

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Загрозу балістики для Києва й області продовжили на ніч на 29 жовтня

Ризик також є для Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини

Серед ймовірних цілей - дата-центри, ТЕЦ-5 і мости столиці

У ніч проти 29 жовтня мешканцям Києва та Київської області варто бути готовими до можливих ракетних ударів РФ, адже для столиці й передмістя зберігається підвищена загроза застосування балістичного озброєння, повідомляє "єРадар" .

"Загрозу застосування балістичного озброєння по столичному регіону продовжено і на цю ніч", - попереджають у каналі.

Під ризиком ще три області

Зона небезпеки цієї доби не обмежується Києвом і Київщиною. За даними моніторингового каналу "Розвідка України", ризик балістичних атак також підвищений для Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини.

"Актуально й на цю ніч. Чесно, не дуже подобається постійно про це писати, але, я так розумію, це триватиме, поки не вдарять", - зазначив автор каналу.

Які об'єкти можуть бути під прицілом

Водночас моніторинговий канал Kyiv AirDefense оприлюднив перелік об'єктів, які можуть опинитися серед ймовірних цілей ворога. Слід зазначити, що офіційного підтвердження цих даних немає.

До списку потрапили:

майже всі дата-центри Києва;

ТЕЦ-5;

Трипільська ТЕС;

Північний та Південний мости;

складські приміщення в Боярці;

підстанції "Наливайківська" та "Чабани".

У каналі закликають бути особливо уважними під час повітряної тривоги. Жителям столиці та області радять не ігнорувати сигнали й стежити за оновленнями щодо можливих загроз.

Скільки балістики на місяць може запускати РФ по Україні

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна розповів, що Росія може запускати по Україні понад 300 балістичних ракет на місяць, якщо збереже нинішні темпи обстрілів. Водночас Україна має критично мало ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

За словами Ігната, під час трьох останніх обстрілів Росія застосувала близько 39, 16 і 23 ракет відповідно. З урахуванням поодиноких пусків це приблизно 80 ракет на тиждень.

Військовий зазначив, що під час однієї з атак, коли РФ випустила 39 ракет, українській ППО вдалося збити лише п’ять. Водночас він засумнівався, що Росія зможе тривалий час підтримувати такі темпи через обмежені запаси.

Для протидії загрозі Ігнат закликав посилювати превентивні дії проти Росії. Він також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на російську нафтогазову галузь і подальшої військової допомоги партнерів, зокрема постачання ракет для Patriot.

"Що в такому випадку може допомогти? Превентивна відповідь - тобто симетричні дії. Потрібно бити по їхніх пускових установках, по підприємствах, які виготовляють самі ракети і компоненти до них", - зазначив Ігнат.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Російські війська ввечері 27 жовтня завдали удару по Харкову. Ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок удару російського дрона по Основ’янському району постраждали четверо людей: 32-річна і 56-річна жінки, 65-річний чоловік та 4-річний хлопчик.

Нагадаємо, Главред повідомляв, що ввечері 26 жовтня в Києві пролунали вибухи. Російські окупанти запустили по столиці балістичні ракети. В результаті ракетного обстрілу були пошкоджені Південний міст та інфраструктура метрополітену.

Раніше, 25 жовтня, повідомлялося, що в результаті російських обстрілів Дніпропетровської області загинули чотири людини, ще 22 отримали поранення. У Вінниці російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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