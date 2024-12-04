Дрони атакували РФ: вибухи було чути в районі авіабази Дягілєво в Рязані

Голосно було в Рязані, Новоросійську, Таганрозі та Брянську.

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Аеродром Дягилеве можливо атакували дрони / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 22 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

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Де в РФ було чути вибухи минулої ночі

Що могло потрапити під удар у Рязані

У ніч на 4 грудня в низці російських міст прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Рязані, Новоросійську, Таганрозі та Брянську.

Як пише російський Telegram-канал Astra, жителі Рязані повідомляли про вибухи в районі Дягілєво, де розташована авіабаза.

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"Силами ППО Міноборони над територією Рязанський області збито 3 безпілотних літальних апарати. За попередньою інформацією постраждалих і руйнувань немає", - заявив губернатор Рязанської області Павло Малков.

Жителі Новоросійська і передмістя також повідомили про вибухи, глава міста написав про роботу ППО.

Тим часом у Міноборони РФ відзвітували, що за ніч засобами ППО було перехоплено і знищено 24 українські безпілотники. Шість БПЛА знищено над територією Ростовської області, п'ять - над Брянською, чотири - над Бєлгородською, три - над Рязанською, один - над Астраханською, п'ять - над Краснодарським краєм.

Зазначимо, на західній околиці Рязані в міському районі Дягілєво розташована авіабаза, на якій дислокований 43-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу, оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а також 203-й ВГАП СЗ. Поруч з авіабазою розташований 360 Авіаційний ремонтний завод.

Як повідомляв Главред, у липні аеродром Дягилеве вже атакували безпілотники. Тоді Міністерство оборони РФ стверджувало, що нібито в Рязанській області знищили сім дронів. Губернатор області запевнив, що "постраждалих і збитків немає".

Удари по РФ - останні новини

У ніч на 25 листопада українські ракетні війська атакували аеродром тактичної авіації "Курськ-Східний" американськими ракетами ATACMS.

Радник Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Україна використовувала надані США балістичні ракети ATACMS для ударів по цілях у Курській області Росії.

Пізніше в НАТО заявили, що позиція керівництва Альянсу щодо обмежень на використання західної зброї для атак по території Росії залишається незмінною. У НАТО вважають, що Україна має право на це.

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Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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