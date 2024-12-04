Серйозні руйнування у Грозному: дрон влучив у казарму спецназу Кадирова - деталі

За даними росЗМІ, атака відбулася приблизно о 4:50 ранку за місцевим часом.

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В Грозному прозвучали вибухи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин, тг-канал

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БПЛА атакував казарми полку поліції спецпризначення у Грозному

Вночі в регіоні діяв план "килим" через загрозу безпілотників

Сьогодні вранці, 4 грудня безпілотник атакував казарму полку спецпризначення Рамзана Кадирова. Інцидент стався у столиці Чечні, Грозному.

Деталями поділилися російські Telegram-канали.

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"Удар безпілотника на території полку поліції спеціального призначення ім. Ахмата Кадирова. Дані про загиблих та/або постраждалих уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Також інформацію підтвердив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У столиці Чечні, Грозному, безпілотник завдав удару по казармі полку спецпризначення Рамзана Кадирова", – написав він.

БПЛА прилетів казармою полку спецназу Кадирова / фото: тг-канал Главред

Повідомляється також, що вночі в регіоні діяв план "килим" через загрозу безпілотників. Офіційної інформації від влади поки що немає.

Поки що детальніші подробиці інциденту залишаються невідомими, однак вже є повідомлення про серйозні руйнування. Водночас уточнюється інформація про загиблих та постраждалих.

Атаки на ворожі цілі - останні новини

Як повідомляв Главред, сьогодні, 4 грудня, черговий раз дрони атакували РФ. Дуже голосно, за даними очевидців, було одразу в декількох місцях - в Рязані, Новоросійську, Таганрозі та Брянську.

Окрім цього, у Forbes дізналися деталі удару по цілях РФ у Криму. Зазначається, що використовувались крилаті ракети Storm Shadow, зенітно-ракетні комплекси C-200, переобладнані на далекобійну зброю класу "земля-земля", ударні безпілотники ГУР, а також балістичні ракети невстановленого типу.

Своєю чергою військовий США назвав, що переламає хід війни в Україні. За його словами, надання дозволу на удари по РФ далекобійним озброєнням стало важливим кроком.

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Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

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