Підвищення податків відбудеться з дня на день: голова ВР підписав законопроект

Спікер підписав податковий законопроект №11416д і відправив його в Офіс Президента.

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Стефанчук підписав законопроект про підвищення податків / Коллаж: Главред, фото УНИАН, ВРУ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон, що передбачає підвищення податків і відправив його на підпис президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

У повідомленні йдеться, що далі законопроєкт має підписати президент України Володимир Зеленський.

"Найближчим часом очікуємо там підпис Президента, потім публікація і потім через день закон набере чинності, чим збільшить податки. Якраз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення", – написав Железняк. відео дня

Закон передбачає, зокрема:

збільшення податків для 1, 2, 4 груп ФОП, для них встановлюється військовий збір розміром 10%;

запровадження авансових внесків для АЗС;

встановлення 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ;

помісячна звітність щодо ПДФО;

встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів 3 групи.

Хто такий Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

Підвищення податків в Україні — що відомо

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за законопроект № 11416-д, який передбачає підвищення податків в Україні. За відповідне рішення проголосували 241 народні депутати.

4 жовтня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що податковий комітет підтримав до другого читання законопроект про історичне збільшення податків №11416-д. За його словами, рішення підтримало 19 членів комітету, утрималися - 3, проти - 1.

Також відомо, що в Україні планують запровадити оподаткування на всі посилки з-за кордону, зокрема й на ті, що коштують менше ніж 150 євро. Народні депутати вже розробляють відповідний законопроєкт.

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