Росіяни не можуть відмовитися від Куп'янська: у ЗСУ розповіли про бої за місто

Після операції "Велес" трубопровід, яким користувався ворог, виведено з ладу.

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Що змінилося у Куп'янську після операції "Велес" / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Головне із заяви Трегубова:

Росіяни закріпилися в північних районах Куп'янська

Окупанти проникали в місто через Голубівку та трубопровід

Після операції "Велес" ефективних інфільтрацій не фіксується

Російським окупаційним військам вдалося проникнути до північних районів Куп'янська на Харківщині та закріпитися там невеликими групами. Наразі в місті перебувають як українські, так і російські підрозділи. Про це заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, одним із ключових маршрутів для ворога став сусідній населений пункт на підступах до міста. Саме звідти окупанти пробиралися до північної забудови Куп'янська, хоча раніше Сили оборони вже витісняли їх із міста.

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"Після того, як один раз росіяни були з Куп'янська фактично вибиті, і після того, як росіяни у Голубівці змогли намалювати собі сіру зону і, в тому числі, використовувати трубу, вони змогли інфільтрувати певну чисельність - десь кілька десятків осіб, у північні райони, і там закріпитися", - розповів Трегубов.

Водночас він додав, що цей канал проникнення вдалося перекрити. Операція "Велес" мала на меті повністю вивести з ладу трубопровід, яким російські війська приховано пересувалися на Куп'янському напрямку. Відтоді ефективних спроб ворога просочитися в бік міста більше не зафіксовано.

Чому окупанти тримаються за місто

Ще одним чинником, що ускладнює зачистку, Трегубов називає стан самого міста. На відміну від інших прифронтових населених пунктів Харківщини, у Куп'янську вціліло чимало міцних споруд, і це суттєво впливає на характер боїв.

"Той самий Вовчанськ - він просто перебраний до стану щебеню. А Куп'янськ - там є капітальна забудова, там є що використовувати і як укриття, і як точки для певних запусків, і, в принципі, там є з чим працювати", - зазначив речник.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про іноземців в лавах російської армії

Окремо Трегубов звернув увагу на склад російських сил на Харківщині.

За його даними, у ворожому війську на цьому напрямку воюють найманці з Латинської Америки й Африки, рідше - з Азії. Чисельність таких бійців невелика, а за своєю боєздатністю вони принципово не вирізняються з-поміж інших російських військових.

Попри це, речник застерігає, що недооцінювати їхню роль не варто.

"Але вони є, і вони є одним з джерел поповнення російського особового складу", - підсумував він.

Що відомо про операцію "Велес"

22 жовтня 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" повідомив, що Сили оборони України провели підземну контрнаступальну операцію "Велес" на Куп’янському напрямку. У результаті операції понад 30 військових РФ потрапили в полон, а втрати противника перевищили 100 осіб.

За даними корпусу, українські військові поєднали просування підземними комунікаціями з діями на поверхні та ударами безпілотників.

"Ми спостерігали, як противник працює під землею. І вивчали, як він це робить. Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю", - розповів командир корпусу "Хартія" бригадний генерал Ігор Оболєнський.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState говорили, що російські війська просунулися поблизу Костянтинівки в Донецькій області. Ще одну ділянку просування зафіксовано в районі села Воздвижівка Гуляйпільського району Запорізької області.

Аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що Сили оборони досягають повільних, але тактично значущих успіхів на Олександрівському напрямку. В довгостроковій перспективі це може створити загрозу для російської логістики та операцій у районах Олександрівки та Гуляйполя.

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник Максим Жорін розповідав, що плани російських військ щодо оточення Краматорська та Слов’янська зірвані, а противник перейшов до оборони.

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Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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