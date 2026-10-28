Зеленський зробив гучну заяву про переговори з РФ і зустріч з Путіним - чого чекати

Володимир Зеленський розкрив терміни переговорів із Росією, пояснив позицію щодо енергетичного перемир'я та участі Європи в мирному процесі.

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Про що повідомив президент Зеленський - основні тези / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Коли можуть відбутися тристоронні переговори

Чому Україна не погоджується на компроміси з Росією

Що Зеленський розповів про енергетичне перемир'я

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові пакети підтримки від Нідерландів загальним обсягом €1,7 млрд, наголосивши на критичній потребі України в ракетах для перехоплення російської балістики. Також глава держави розповів про підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії, який попередньо планують провести 6–10 листопада.

Главред з'ясував, яку допомогу Нідерланди надають Україні та коли можуть відбутися наступні переговори про завершення війни.

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Яку військову допомогу Нідерланди нададуть Україні

Під час прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном президент Володимир Зеленський подякував нідерландській стороні за послідовну підтримку України від початку повномасштабної війни. Глава держави наголосив, що новий пакет військової допомоги на €500 млн має особливе значення на тлі російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Окремо він звернув увагу на потребу в засобах протиповітряної оборони, здатних перехоплювати балістичні ракети.

"Я хочу подякувати за новий пакет, про який зараз сказав Роб. Для нас він дуже потрібен, особливо в цей період масованих атак на нашу енергетичну систему. Новий пакет військової підтримки для нас - обсягом 500 мільйонів євро. Його надають саме зараз, коли є гостра потреба, зокрема у відбитті повітряних атак", - заявив Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що російська армія активно застосовує балістичні ракети для ударів по українських містах, а запаси засобів перехоплення залишаються одним із ключових питань для оборони країни. За його словами, відповідні ресурси є в партнерів України в Європі та США, тому Київ розраховує на безперебійне постачання.

"Ключовий дефіцит у нас наразі - ракети, антибалістичні ракети, щоб перехоплювати російську балістику. На балістику росіяни роблять основну ставку в цій війні. Нам зараз потрібне особливе сприяння саме в забезпеченні такими ресурсами. Йдеться про боротьбу за життя. Цей ресурс є в наших партнерів у Європі та в Америці. І важливо, щоб відповідні програми реально працювали", - наголосив президент.

Зеленський також закликав партнерів не допускати затримок із постачанням озброєння, зокрема в межах американських програм підтримки. За його словами, будь-які паузи в забезпеченні України необхідними засобами оборони створюють додаткові ризики для цивільного населення та інфраструктури.

"Ми дуже розраховуємо на підтримку на всіх рівнях. Кожен день затримки для нас - це втрати, це руйнування. Російська балістика та вся російська операція проти наших міст і громад тривають щодня. І ви всі це бачите. Тому постачання має відбуватися безперервно", - підкреслив Володимир Зеленський.

Patriot / Інфографіка: Главред

На що Україна спрямує €1,2 млрд нелетальної допомоги

Окрім військового пакета, Нідерланди оголосили про €1,2 млрд нелетальної підтримки України. Володимир Зеленський пояснив, що ці кошти мають допомогти країні підтримувати роботу критично важливих систем, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати потреби населення. Така допомога доповнює військову підтримку, даючи змогу одночасно посилювати обороноздатність і долати наслідки російських атак.

"Я дякую також за оголошений пакет нелетальної підтримки для України. Ми в Києві дуже вдячні за цей пакет обсягом мільярд двісті мільйонів євро, про який зараз сказав прем'єр-міністр і який затвердили колеги. Це додає нам стійкості. Кошти спрямують на підтримку енергетики, відновлення інфраструктури, соціальний сектор та охорону здоров'я", - зазначив президент.

Загальний обсяг двох оголошених пакетів підтримки становить €1,7 млрд. Водночас Зеленський пов'язав подальшу стійкість України не лише з отриманням військових ресурсів, а й зі здатністю відновлювати енергетичні об'єкти, підтримувати соціальні послуги та розвивати міжнародну співпрацю.

Коли відбудуться наступні переговори України, США та Росії

Окремою темою зустрічі Володимира Зеленського та Роба Єттена стала дипломатична робота щодо завершення війни. Президент України повідомив, що сторони обговорили підготовку наступного раунду тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. Попередньо зустріч планували провести в Абу-Дабі, однак через ситуацію на Близькому Сході місце проведення ще можуть змінити.

Відповідаючи на запитання журналістів про перебіг підготовки, Зеленський пояснив, що Київ очікує на узгодження остаточних параметрів зустрічі з американською стороною. За його словами, раніше заплановану зустріч у Брюсселі перенесли, проте робота над тристороннім форматом триває.

"Ми розраховували на продовження переговорного процесу. У нас були хороші зустрічі в Осло, ми сподівалися, що зустрінемося в Брюсселі, але американська сторона перенесла цю зустріч. Так чи інакше, тристороння зустріч на технічному рівні в Абу-Дабі відбудеться. Але, як ви знаєте, на Близькому Сході є чутливий момент. Можливо, нам доведеться змінити місце проведення зустрічі", - сказав Володимир Зеленський.

Президент уточнив, що українська сторона сподівається провести переговори в період із 6 до 10 листопада. Остаточну дату очікують узгодити після 4 листопада, коли американська сторона зможе визначитися з подальшими кроками. Зеленський також наголосив, що Україні потрібен не затяжний переговорний процес, а конкретні рішення, які наблизять припинення бойових дій.

"Ми маємо узгоджувати дати, адже нам потрібно провести зустріч. Я сподіваюся, що це станеться між 6 і 10 листопада. Ми чекаємо на американську сторону й сподіваємося, що після їхніх виборів, які відбудуться 4 листопада, матимемо відповіді на всі запитання. Після 4 листопада має бути визначена дата. Порядок денний зрозумілий. Вони мають підготувати тристоронню зустріч на рівні лідерів", - заявив президент.

Він додав, що українська сторона розраховує на результативність майбутніх контактів і не хоче, щоб переговори перетворилися на процес заради самого процесу.

"Якщо цього буде достатньо під час зустрічі в Абу-Дабі або технічних зустрічей, якщо вистачить кількох днів чи однієї-двох зустрічей, сподіваюся, що їх не буде надто багато. Нам потрібно рухати цю війну до завершення, а не просто продовжувати її", - наголосив Володимир Зеленський.

Які питання Україна хоче обговорити на переговорах із Росією

Говорячи про можливий порядок денний, Зеленський перелічив кілька напрямів, які українська сторона вважає важливими для досягнення конкретних домовленостей. Серед них - припинення вогню, обмін військовополоненими, повернення незаконно утримуваних цивільних і дітей. Президент підкреслив, що переговори мають охоплювати не лише територіальне питання, на якому наполягає Росія, а й гуманітарні проблеми, що безпосередньо стосуються українських громадян.

"Ми бачимо такий порядок денний: припинення вогню, обмін людьми, зокрема військовополоненими. Що робити з усіма цими питаннями? Багато цивільних перебувають у російських в'язницях, тому нам також потрібно вирішити питання повернення дітей. Є багато гуманітарних питань. Ідеться не лише про території", - заявив глава держави.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Зеленський визнав, що територіальна тема залишається однією з центральних у позиції російської сторони. Водночас він дав зрозуміти, що Україна не погоджується зводити переговорний процес виключно до питання територій і наполягає на комплексному підході, який передбачатиме безпекові та гуманітарні рішення.

"Є питання, які є найважливішими для російської та української сторін. Це правда. Ми готові також обговорювати території, але на рівні лідерів", - сказав Володимир Зеленський.

Чому Зеленський закликає Європу до єдності у підтримці України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдність європейських країн залишається необхідною умовою для посилення тиску на Росію та завершення війни. За його словами, Москва намагається розділити союзників Києва, тоді як Україна розраховує на подальшу підтримку Нідерландів та інших партнерів. Глава держави також наголосив, що дипломатичні зусилля мають супроводжуватися практичною допомогою, зокрема у сфері протиповітряної оборони та підготовки до зими.

Зеленський пояснив, що під час переговорів із союзниками важливо зберігати спільне розуміння ситуації та не допускати поступок, які дозволили б Росії продовжувати агресію. Він позитивно оцінив позицію Нідерландів і закликав партнерів зберігати солідарність у питаннях завершення війни.

"Нам потрібна єдність у Європі, тому що Росія зосереджується на тому, як розділити нас усіх. Наприклад, Роб і я поділяємо думку, що Росія програє. Американська сторона завжди просить знайти баланс, певний компроміс. Якщо йдеться про компроміс, ми кажемо, що Росія не перемагає. Але нам усім зрозуміло, що вона не закінчує війну. І це проблема. Жодних компромісів щодо війни, жодних компромісів щодо дій Росії. Тому нам потрібно бути єдиними, дуже сильними й справді виступати проти цієї війни", - заявив Володимир Зеленський.

Президент також підкреслив, що підтримка України має охоплювати не лише військову допомогу, а й гуманітарні потреби, які загострюються напередодні холодного сезону. Йдеться про забезпечення енергетичної стійкості, медичне обладнання та укриття для населення. Зеленський подякував Нідерландам за допомогу та назвав її прикладом для інших держав.

"Нам потрібно працювати крок за кроком і підштовхувати Росію до завершення цієї війни, до перемоги. Для цього нам потрібна єдність. І, звичайно, нам потрібна підтримка одного з найбільших донорів - Нідерландів. Ми дуже вдячні за це. Гуманітарні пакети допомоги також є пріоритетом, особливо напередодні зими. Енергетика, люди, медичне обладнання, багато інших речей, укриття тощо. Ми вдячні за цю підтримку", - наголосив глава держави.

Окремо Зеленський згадав про двосторонні проєкти, подробиць яких Україна поки не розголошує. За його словами, Київ також працює з партнерами над альтернативними рішеннями для протидії ризикам, пов'язаним із супутниковим зв'язком.

Starlink / Інфографіка: Главред

Чи будуть представники Європи на переговорах України, США та Росії

Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне залучити європейських партнерів до дипломатичного процесу, хоча наступну зустріч спочатку запланували як тристоронню - за участю України, США та Росії. За словами президента, Київ працюватиме над визначенням представників Європи, які могли б долучитися до обговорень. Для цього українська сторона планує контактувати з керівництвом Європейського Союзу та НАТО.

Президент пояснив, що участь європейських держав важлива не лише для політичної підтримки України, а й для майбутнього виконання можливих домовленостей. Він зазначив, що питання безпекових гарантій та відбудови країни неможливо повноцінно розглядати без залучення Європи.

"Насамперед це буде тристороння зустріч технічних груп США, Росії та України. Але, як ви знаєте, ми від самого початку працювали над тим, як залучити Європу. [...] Перед цією зустріччю ми попрацюємо над списком представників, які представлятимуть Європу. І, звичайно, як я вже казав, ми хотіли зустрітися в Брюсселі, зв'язатися з Марком Рютте, Урсулою фон дер Ляєн, керівництвом НАТО, генеральним секретарем НАТО, а також президентами Європейської ради та Європейської комісії. Тому ми зв'яжемося з ними й, думаю, разом домовимося про подальші кроки", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання про заяви російського керівництва щодо відсутності європейців на майбутніх переговорах, президент наголосив, що Москва традиційно виступає проти їхньої участі. Водночас Україна не має наміру відмовлятися від переговорної можливості лише через те, що формат зустрічі поки не передбачає присутності всіх партнерів.

Зеленський нагадав, що під час попередніх дипломатичних контактів представники європейських країн та міжнародних інституцій долучалися до обговорень у різних форматах. За його словами, подібний підхід може бути використаний і надалі.

"Я впевнений, що Європа нам потрібна. Було вирішено, що це буде тристороння зустріч, але такий формат не є чимось новим. Росія, як я вже казав, завжди не дуже підтримувала присутність Європи. Росіяни цього не хочуть. Вони хочуть, щоб були лише Сполучені Штати, та ще й щоб ті виступали посередниками між нами. Але ми сподіваємося, що так чи інакше знайдемо спосіб залучити Європу", - заявив президент.

Глава держави пояснив, що європейські країни відіграватимуть ключову роль у забезпеченні безпеки України та її відновленні після війни. Він також закликав європейських партнерів визначитися з тим, хто саме представлятиме їхні інтереси під час переговорного процесу.

"Зрештою, ми говоримо про гарантії безпеки для України. Я не уявляю цього без Європи. Ми також говоримо про відбудову. Хто може її забезпечити? Хто цим займатиметься, якщо Європа підтримувала Україну? Саме Європа підтримувала нас від самого початку цієї війни. І, звичайно, європейський бізнес приходитиме й допомагатиме нам. [...] Ми розраховуємо, що Європа відіграватиме величезну роль", - наголосив Володимир Зеленський.

Водночас президент уточнив, що Україна не блокуватиме тристоронні переговори, якщо американська сторона наполягатиме на проведенні зустрічі без європейських представників. Київ, за його словами, зацікавлений у просуванні дипломатичного процесу незалежно від формату та дат.

"Важливо, щоб Європа була там. Але якщо американці скажуть: "Ні, цього разу відбудеться лише тристороння зустріч", ми не перешкоджатимемо цій можливості, адже нам потрібно просувати мирний процес за будь-якого формату й у будь-які дати. [...] Росія хоче вести переговори про щось нове. Росіяни говорять про безпеку, про інфраструктуру в Європі. Як можна обговорювати це без Європи? З ким ви збираєтеся про це домовлятися - з Китаєм? Цікаво", - зазначив президент.

Хроніка завершення війни Трампом / Інфографіка: Главред

Чи працює енергетичне перемир'я між Україною та Росією

Володимир Зеленський заявив, що домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії фактично не діють. За словами президента, відповідну ініціативу публічно запропонував президент США Дональд Трамп, а Україна її підтримала, проте російська сторона не погодилася припинити такі атаки. Глава держави зазначив, що після американської пропозиції Росія продовжила масовані удари по українських енергетичних об'єктах.

Зеленський пояснив, що за нинішніх умов Україна відповідає на російські атаки по енергетичній інфраструктурі власними ударами по відповідних об'єктах противника. Тому говорити про чинне енергетичне перемир'я наразі не можна.

"Енергетичне припинення вогню не працює. Президент Трамп запропонував це публічно, і ми також публічно підтримали його ініціативу, але Росія її не підтримала. Після цієї пропозиції Росія завдала по нас масованих ударів, особливо по енергетичних об'єктах. Ми відповіли. Зараз, коли росіяни б'ють по нашій енергетиці, ми завдаємо ударів по їхніх енергетичних об'єктах. Тому наразі, на жаль, енергетичного припинення вогню немає", - заявив Володимир Зеленський.

Водночас президент окремо прокоментував ситуацію в Олешках і тимчасове припинення вогню, пов'язане з гуманітарними потребами. Він наголосив, що цей випадок не слід плутати із загальною домовленістю про припинення ударів по енергетичних об'єктах. За словами Зеленського, відсутність масованих атак на Херсон протягом кількох днів створила сприятливіші умови для місцевих жителів і проведення гуманітарних заходів.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Яка ситуація в Олешках

Президент подякував американській стороні за ініціативу та висловив сподівання на успішне завершення відповідних заходів.

"Щодо Олешок - це дещо інша ситуація. Ідеться про припинення вогню безпосередньо в Олешках. Звичайно, добре, що зараз немає масованих ударів по Херсону, адже він розташований у тій самій області. Ми дуже раді, що люди мають ці два-три дні. Думаю, зараз ви можете побачити їх на вулицях. Це величезний успіх. Якщо евакуація пройде успішно, ми будемо вдячні американській стороні. Це справді її ініціатива", - сказав Володимир Зеленський.

Коли відбудеться зустріч Зеленського з Путіним

Президент України зазначив, що наразі не може назвати дату можливої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, проведення переговорів на рівні лідерів залежить передусім від позиції Росії, яка раніше не демонструвала готовності підтримати такий формат. Водночас Київ розраховує, що дипломатичні контакти продовжаться.

Відповідаючи на запитання про перспективи особистої зустрічі з Путіним, Зеленський наголосив, що остаточне рішення залежить від готовності російської сторони брати участь у переговорах.

"Не знаю, коли відбудеться зустріч із Росією на рівні лідерів. Наразі це залежить від російської сторони, адже раніше вона ніколи не підтримувала такої зустрічі. Але якщо нам потрібно вести переговори про це, я сподіваюся, що незабаром у нас буде…", - заявив президент.

Огризко пояснив, як ослаблення Трампа може вплинути на вимоги Путіна

США та Росія продовжуватимуть тиснути на Україну, однак після виборів у США позиція Дональда Трампа може змінитися. Послаблення політичних позицій американського президента, за оцінкою дипломата Володимира Огризка, може позначитися і на вимогах російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду.

За оцінкою дипломата, подальший тиск на Київ залежатиме від внутрішньополітичної ситуації у США. Він вважає, що результати виборів можуть вплинути на можливості Трампа просувати нинішній курс щодо України.

"Україну намагатимуться схилити до того ж, що й раніше. Можливо, після виборів Трамп робитиме це в меншій мірі. Якщо так, то й апетити Путіна зменшаться, оскільки єдина його надія - це Трамп. Якщо позиції Трампа ослабнуть, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - заявив Огризко.

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