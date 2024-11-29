"Сумний компроміс" не зупинить війну: CNN про деталі плану Трампа щодо України

Майбутня допомога США Україні буде обумовлена переговорами з РФ, пише CNN.

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У Дональда Трампа готують план щодо України / Колаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, скріншот

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План Трампа передбачає припинення вогню і заморозку фронту

Путін у підсумку може наблизитися до своїх цілей

План Кіта Келлога, обраного Дональдом Трампом на посаду помічника президента і спеціального представника з питань України та Росії, передбачає припинення вогню, заморожування лінії фронту і переговори між Україною та РФ.

Згідно з планом Келлога, майбутня допомога США - імовірно, надана у вигляді кредиту - буде зумовлена переговорами України з Росією, і США озброюватимуть Україну тією мірою, якою вона зможе захистити себе і зупинити будь-які подальші російські наступи до і після будь-якої мирної угоди, ідеться в матеріалі CNN.

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За його планом лінію фронту буде заморожено припиненням вогню і введенням демілітаризованої зони. За згоду на це Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій і повне пом'якшення тільки після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні, стверджують автори статті.

Водночас податок на експорт російських енергоносіїв окупить відбудову України, проте Київ не попросять відмовитися від повернення окупованої території, але вона погодиться домагатися цього виключно дипломатичним шляхом. Келлог не виключає, що "для цього знадобиться майбутній дипломатичний прорив, який, імовірно, не відбудеться до того, як Путін залишить свій пост".

Журналісти попереджають, що заморожування ліній фронту спровокує дуже жорстокі кілька місяців війни, оскільки Москва прагне захопити якомога більше території України.

При цьому демілітаризовану зону, ймовірно, потрібно буде охороняти, можливо, розміщуючи війська НАТО або солдатів з інших країн, що не приєдналися, між двома сторонами. Це буде великим завданням із величезними фінансовими вкладеннями.

Уточнюється, що озброїти Україну тією мірою, якою вона зможе зупинити нинішні та майбутні російські удари, також буде складно. У плані зазначається, що Сполучені Штати виробляють 14 000 артилерійських снарядів калібру 155 на місяць, які Україна може витратити за 48 годин.

"(План, ред.) починає процес, у якому підступний і брехливий Путін буде упиватися. Використання припинення вогню і слабкості Заходу - його сильна сторона, момент, якого він чекав майже три роки <...> Це сумний компроміс для сумної війни. Але це може не покласти край конфлікту, а натомість відкрити нову главу, в якій західна єдність і підтримка почнуть руйнуватися, а Путін, як за столом переговорів, так і на передовій, наблизиться до своїх цілей", - додає CNN.

Раніше повідомлялося про те, що Келлог пропонував більше зброї Києву. План Кіта Келлога щодо припинення війни передбачає отримання Україною більшої кількості зброї США, але з умовою.

Главред раніше повідомляв, що обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "посадити Росію і Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.

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