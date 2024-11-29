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"Сумний компроміс" не зупинить війну: CNN про деталі плану Трампа щодо України

Олексій Тесля
29 листопада 2024, 18:34
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Майбутня допомога США Україні буде обумовлена переговорами з РФ, пише CNN.
Келлог
У Дональда Трампа готують план щодо України / Колаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, скріншот

Основне:

  • План Трампа передбачає припинення вогню і заморозку фронту
  • Путін у підсумку може наблизитися до своїх цілей

План Кіта Келлога, обраного Дональдом Трампом на посаду помічника президента і спеціального представника з питань України та Росії, передбачає припинення вогню, заморожування лінії фронту і переговори між Україною та РФ.

Згідно з планом Келлога, майбутня допомога США - імовірно, надана у вигляді кредиту - буде зумовлена переговорами України з Росією, і США озброюватимуть Україну тією мірою, якою вона зможе захистити себе і зупинити будь-які подальші російські наступи до і після будь-якої мирної угоди, ідеться в матеріалі CNN.

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За його планом лінію фронту буде заморожено припиненням вогню і введенням демілітаризованої зони. За згоду на це Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій і повне пом'якшення тільки після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні, стверджують автори статті.

Водночас податок на експорт російських енергоносіїв окупить відбудову України, проте Київ не попросять відмовитися від повернення окупованої території, але вона погодиться домагатися цього виключно дипломатичним шляхом. Келлог не виключає, що "для цього знадобиться майбутній дипломатичний прорив, який, імовірно, не відбудеться до того, як Путін залишить свій пост".

Журналісти попереджають, що заморожування ліній фронту спровокує дуже жорстокі кілька місяців війни, оскільки Москва прагне захопити якомога більше території України.

При цьому демілітаризовану зону, ймовірно, потрібно буде охороняти, можливо, розміщуючи війська НАТО або солдатів з інших країн, що не приєдналися, між двома сторонами. Це буде великим завданням із величезними фінансовими вкладеннями.

Уточнюється, що озброїти Україну тією мірою, якою вона зможе зупинити нинішні та майбутні російські удари, також буде складно. У плані зазначається, що Сполучені Штати виробляють 14 000 артилерійських снарядів калібру 155 на місяць, які Україна може витратити за 48 годин.

"(План, ред.) починає процес, у якому підступний і брехливий Путін буде упиватися. Використання припинення вогню і слабкості Заходу - його сильна сторона, момент, якого він чекав майже три роки <...> Це сумний компроміс для сумної війни. Але це може не покласти край конфлікту, а натомість відкрити нову главу, в якій західна єдність і підтримка почнуть руйнуватися, а Путін, як за столом переговорів, так і на передовій, наблизиться до своїх цілей", - додає CNN.

Раніше повідомлялося про те, що Келлог пропонував більше зброї Києву. План Кіта Келлога щодо припинення війни передбачає отримання Україною більшої кількості зброї США, але з умовою.

Главред раніше повідомляв, що обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "посадити Росію і Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.

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"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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Дональд Трамп війна Росії та України
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