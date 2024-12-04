'Час закінчувати війну': Келлог розкрив нові деталі зустрічі Зеленського і Трампа

Світ раніше недооцінив Дональда Трампа, що було великою помилкою, заявив Кіт Келлог.

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Нові подробиці вересневої зустрічі Зеленського з Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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У вересні 2024 року Дональд Трамп та Володимир Зеленський обговорили завершення війни

Трамп підкреслив, що час для завершення війни в Україні настав

Трампа недооцінили і це було великою помилкою

У вересні 2024 року відбулася зустріч між обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорили війну в Україні. Трамп тоді заявив, що "пора закінчувати цю війну". Про це в ефірі американського телеканалу Fox News заявив майбутній спецпредставник щодо України Кіт Келлог.

"У вересні Зеленський приїхав у Trump Tower і вони з президентом Трампом говорили про те, що після 1000 днів війни настав час закінчувати цю війну. Тому що президент дуже чітко сказав: "Час прийшов". І він правий", - розповів він.

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Келлог підкреслив, що війна значно змінила свій масштаб і вже стала більш глобальною. Як зазначив майбутній спецпосланець щодо війни в Україні, у війні зараз беруть участь не тільки Росія, а й Північна Корея, Іран, а також Китай.

"Якщо подивитися на те, що сталося, то в ній беруть участь Північна Корея, надаючи свої війська, беруть участь іранці, беруть участь китайці, беруть участь росіяни. Таким чином, склад війни розширився. Велика помилка недооцінювати Дональда Трампа. Світ уже робив це раніше і зробив величезну помилку", - наголосив Келлог.

Зустріч Зеленського з Трампом - головне

Як повідомляв Главред, 27 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Зеленський презентував Трампу свій "план перемоги".

Також Зеленський розповів, що під час зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом Україна чітко виклала свої принципи щодо миру. Він зазначив, що Трамп підтримав ці принципи і що за його адміністрації війна може завершитися швидше.

Крім цього, президент України заявив, що Україна має всі шанси завершити війну в 2025 році. У січні очікуються пропозиції щодо завершення війни від Дональда Трампа у ролі президента США.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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