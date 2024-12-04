Росіяни пішли на прорив в Куп'янськ: в РНБО розповіли про хід боїв

Росіяни намагались прорватись в Куп'янськ і закріпитись до прибуття підкріплення, однак, плани ворога провалились, зазначив Коваленко.

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РФ зробила спробу прориву у Куп'янськ / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот із відео

Про що сказав Коваленко:

Війська РФ зробили спробу прориву до Куп'янська

Сили оборони відбили спробу наступу і знищили ворога

Російські окупаційні війська здійснили чергову спробу прорватись до міста Куп'янськ на Харківщині. Для наступу ворог застосував кілька одиниць броньованої техніки та піхоту. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За його словами, російська армія дійсно спробувала прорватися до Куп’янська сьогодні, 4 грудня.

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"Декілька одиниць техніки та піхота пішли на прорив і були знищені нашими силами", - зазначив він.

Коваленко додав, що ворог на фронті загалом застосовує подібну тактику — намагається проникнути в житлові райони чи околиці, висадити десант і закріпитися до прибуття підкріплення.

"Наші воїни відпрацювали сьогодні добре", - резюмував він.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Бої на Куп'янському напрямку - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Курахівському та Покровському напрямках російські окупанти продовжують безперервні атаки на позиції Сил оборони України. Однак, як зауважив ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко, українські військові мають перевагу на певних ділянках фронту. Зокрема, у районі Куп’янська позиції ЗСУ значно зміцнились: один із плацдармів, захоплених раніше росіянами, українські сили повністю відбили, а на іншому активно тиснуть.

Водночас російські війська не припиняють спроб просунутися на Харківщині. Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив, що російські сили намагаються розширити фланги своїх позицій, атакуючи українські рубежі з обох сторін.

На правому березі річки Оскіл, у районі села Новомлинськ Куп'янського району, російські окупанти намагалися закріпитися та переправитися через річку. Проте завдяки підтримці артилерії та дронів Сили оборони України успішно відбили штурм, змусивши противника відступити з плацдарму, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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