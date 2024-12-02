Операція ЗСУ на Курщині: українці можуть похвалитися успішним просуванням - ISW

Ворог на Курщині намагається застосувати весь наявний досвід проти нашої армії.

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ЗСУ мають просування у Курській області / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, скріншот deepstatemap.live

Що відбувається на Курщині:

ЗСУ фіксують просування та успіхи в Курській області

Ворог хоче виснажити армію України лобовою тактикою

Українські сили нещодавно досягли просування в Курській області на північ від Новоіванівки, розташованої на південний схід від Кореневого.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

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Водночас, за даними аналітиків, російські війська вели наступальні дії поблизу Дар'їного та Плехового, тоді як українські підрозділи контратакували неподалік Погребків.

Своєю чергою командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов зазначив, що Курський напрямок нині є дуже активним і наповненим бойовими діями.

Основна роль належить піхоті, але час від часу трапляються прямі контактні зіткнення за участю важкої техніки.

"Ворог намагається застосувати весь наявний досвід проти нашої армії, найкраще їм вдається класичне лобове виснаження", - зазначає Бунятов.

Бунятов підкреслив, що щоденні втрати є реальністю для обох сторін. Лінія бойового зіткнення на даний момент є чіткою, без помітних прогалин, як це спостерігалося на початку операції.

Бої в Курській області - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред з посиланням на полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, контрнаступ росіян на Курщині провалюється. Російські військові втрачають багато особового складу і техніки під час атак.

Водночас операція ЗСУ в Курській області змусила Москву переглянути свої плани щодо Запорізької області. ЗМІ дізналися дату і напрямок можливого удару армії ворога.

Своєю чергою генерал Микола Маломуж видав правду про ситуацію на Курщині. За його словами, з деяких територій ЗСУ відійшли для того, щоб не втрачати бійців.

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Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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