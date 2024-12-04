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Круто "дають по зубах" ворогу: армія РФ в паніці через просування ЗСУ на Курщині

Даяна Швець
4 грудня 2024, 09:28
1165
В Курській області агресори відчувають труднощі з забезпеченням своїх підрозділів на передовій, а українська армія має просування.
ВСУ, Курск
ЗСУ мають просування на Курщині / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ISW

Що розповіли аналітики:

  • Українці мають успіхи на південь від Дарино
  • Окупанти всіляко намагаються приховати успіхи ЗСУ
  • Ворог має проблеми з забезпеченням підрозділів на Курщині

Українці мають непогані успіхи в Курській області. Зокрема аналітики зафіксували просування українських сил на південь від Дарино.

Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

відео дня

Водночас пропаганда Кремля всі успіхи України в паніці видає за "безуспішні операції", щоб приховати просування.

"Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в Новоіванівці (на південний схід від Коренево) і біля Малої Локні (на північ від Суджі). Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень", – йдеться в повідомленні.

Ба більше, за даними російських джерел, українські сили нібито безуспішно контратакували поблизу Дарино, Миколаєво-Дарино (на південний схід від Коренево), Новоіванівки та Погребків (на північний захід від Суджі).

"Командир українського підрозділу, який діяв у Курській області, повідомив 3 грудня, що російські війська відчувають труднощі з забезпеченням підрозділів на передовій, транспортуванням бронетехніки на лінію фронту та накопиченням сил для широкомасштабних атак через погане матеріально-технічне забезпечення", – кажуть в ISW.

Підсумовуючи, аналітики підкреслили, що в Курській області діють підрозділи російської 106-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ). Водночас в Суджанському напрямку діють підрозділи чеченського спецназу "Ахмат".

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, за даними аналітиків, операція ЗСУ на Курщині дає свої плоди. Так, українці просунулись в Курській області на північ від Новоіванівки, розташованої на південний схід від Кореневого.

Своєю чергою генерал Микола Маломуж також видав правду про ситуацію на Курщині. За його словами, з деяких територій ЗСУ відійшли для того, щоб не втрачати бійців.

Водночас президент Володимир Зеленський також за результатами нещодавньої Ставки проінформував населення України, що відбувається на Курщині. Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території, зазначив очільник держави.

Інші воєнні новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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