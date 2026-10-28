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Україна може повернутися до нічного світломаскування: "Флеш" розкрив причину

Віталій Кірсанов
28 жовтня 2026, 15:25
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На початку повномасштабного вторгнення українці вимикали світло через страх і невизначеність.
Україна може повернутися до нічного затемнення
Україна може повернутися до нічного світломаскування / колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Коротко:

  • Війська РФ використовують на дронах модуль оптичної навігації "Сусанін"
  • Особливу увагу доведеться приділити вуличному освітленню в Україні

Україні, можливо, доведеться знову вдатися до світломаскування в нічний час, якщо російські війська почнуть масово використовувати модуль автономної оптичної навігації "Сусанін" на ударних безпілотниках "Герань-5" та інших засобах повітряного нападу.

Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

відео дня

За словами фахівця, на початку повномасштабного вторгнення українці вдавалися до вимкнення освітлення через страх і невизначеність. Однак тепер необхідність у таких заходах може бути зумовлена зміною характеру російської повітряної загрози.

"У 2022 році ми робили це через страх і нерозуміння, а зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено. Якщо наш ворог почне масово застосовувати модуль оптичної навігації "Сусанін" на "Герань-5" та інших БПЛА (або ракетах, - ред.) у нічний час, нам, можливо, доведеться переглянути питання світломаскування", - припустив Бескрестнов.

Він підкреслив, що в такому разі доведеться приділити особливу увагу вуличному освітленню, зокрема на дорогах та окремих ділянках трас.

Сергій Бескрестнов "Флеш" ІНФОГРАФІКА НОВА 2026
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Чому РФ погодилася на переговори - думка політолога

Політолог Петро Олещук у колонці для "Главреда" заявив, що Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни. Кремль намагається створити для президента США Дональда Трампа видимість дипломатичного прогресу, одночасно продовжуючи бойові дії.

За словами експерта, пропозиція Москви відновити переговори в першій половині листопада не свідчить про готовність змінювати підхід до завершення війни. На його думку, російський диктатор Володимир Путін використовує зустрічі, щоб продемонструвати американському лідеру нібито результати дипломатичних зусиль.

дрон
Інфографіка: Главред

Повітряні тривоги в Україні - головне

Як раніше повідомляв Главред, рух по двох мостах через Дніпро в Києві зупинятимуть на 15 хвилин під час повітряної тривоги. Обмеження стосуються Південного та Подільсько-Воскресенського мостів, тоді як решта чотирьох переправ працюватимуть у звичайному режимі.

Верховна Рада може змінити звичний графік роботи та проводити пленарні засідання вночі, якщо тривалі повітряні тривоги заважатимуть депутатам повноцінно працювати вдень. Такий сценарій озвучив народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Козир.

Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Про особу: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія.

З квітня 2022 року займається консультуванням та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

З липня 2026 року - радник президента України з питань технологічних напрямків оборони.

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