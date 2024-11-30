В Сирії повстанці швидко наближаються до міста Хама: ЗМІ пишуть про держпереворот

Повстанці в Сирії продовжують наступ, розширюючи зону контролю, зокрема в провінціях Алеппо, Ідліб і Хама, пише Anadolu.

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Сирійські повстанці підійшли до міста Хама / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Повстанці продовжують наступ та розширюють зону контролю в Сирії

Вони наближаються до важливого міста Хама

З'явилася інформація про спробу державного перевороту в Дамаску

У Сирії повстанці продовжують активні наступальні дії та розширюють зону свого контролю. Озброєні групи, які виступають проти режиму Башара Асада, рушили до провінції Хама після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб. Про це повідомила турецька агенція Anadolu.

Повстанці наразі контролюють більшу частину міста Алеппо та всю провінцію Ідліб. Натомість провінція Хама, що розташована на південь від Ідлібу, залишається під контролем уряду Башара Асада.

відео дня

За даними видання, 30 листопада групи сирійських повстанців захопили місто Хан-Шейхун на південь від Ідлібу і продовжили своє просування в напрямку провінції Хама. Вони взяли під контроль кілька населених пунктів, серед яких Тайбат аль-Імам, Кафр-Зайта, Кафр-Нбуда, Хільфая, Калат-Мадік, Латамне, Соран, Кірнез, Мардес, Хамаєт та Термала.

Одним із важливих завоювань став Морік — ключовий району на трасі М5. У матеріалі зазначили, що повстанці вже перебувають за 8 км від центру міста Хама, там тривають інтенсивні бої з урядовими військами.

Як відомо, війська Асада заявили про вихід з Алеппо, найбільшого міста країни, з метою підготовки до контрнаступу. Проте тепер бої наблизилися і до Дамаска, столиці Сирії, яка розташована за 200 км від Алеппо.

Чутки про держпереворот

Ввечері у соцмережах з'явилися повідомлення про стрілянину в Дамаску. Місцеві ЗМІ припускають, що це може бути державним переворотом проти режиму Башара Асада. Спеціаліст з безпеки на Близькому Сході Babak Taghvaee стверджує, що 4-а дивізія Сирійської республіканської гвардії розпочала спробу перевороту.

Крім цього, арабські телеграм-канали поширюють відео зі стріляниною біля генштабу сирійської армії. Вони стверджують, що офіцери сирійської армії повстали проти командування і намагаються захопити важливі адміністративні будівлі в столиці.

"Ситуація в Сирії стає все більш динамічною. Є повідомлення про бої в Дамаску між Республіканською гвардією та Четвертою дивізією Махера Асада. Якщо Махер аль-Асад прийде до влади шляхом державного перевороту, він, швидше за все, розгорне важку військову кампанію, щоб повернути захоплені території під контроль", - написав дослідник безпеки в Atlantic Council Руслан Трад.

Водночас сирійський центр моніторингу за правами людини та державні ЗМІ не підтверджують ці повідомлення. Редактор Financial Times Кім Ґаттас заперечив ці повідомлення, вказавши, що відео, які поширюються в соцмережах, є старими, а насправді ситуація в столиці залишалася спокійною.

Тим часом сирійські державні ЗМІ повідомили, що Башар Асад повернувся до Сирії після візиту до Москви, де, за інформацією джерел каналу "ВЧК-ОГПУ", відбулася його зустріч із Володимиром Путіним. Деталі цієї зустрічі поки що невідомі.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, Ізраїль веде активні телефонні консультації з США щодо подальших дій у Сирії. Обидві країни готуються до можливого падіння режиму Башара Асада.

Дивіться відео боїв у Сирії:

Бої в Сирії - що відомо

Нагадаємо, 27 листопада в західній сільській місцевості провінції Алеппо на півночі Сирії почалися інтенсивні зіткнення між силами уряду Асада та повстанцями.

Протягом 27-28 листопада ці групи швидко просувалися із західних околиць Алеппо до центру міста, захоплюючи значну частину міста до суботи. До вечора вони встановили контроль над Хан-Шейхуном і фактично взяли під контроль всю провінцію Ідліб.

Вночі російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо. Вдень, 30 листопада, сирійська урядова армія оголосила про "тимчасове виведення військ" з Алеппо. Армія Асада пояснила відступ перегрупуванням перед прибуттям підкріплень і підготовкою контрнаступу.

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