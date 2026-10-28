У Кремлі раптово змінили риторику щодо переговорів в Абу-Дабі: що заявили тепер

Росія відмовилася гарантувати Абу-Дабі як місце мирних переговорів

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Москва заговорила про "передчасність" переговорів в Абу-Дабі: Главред, фото: УНІАН, wikipedia

Коротко:

Рябков назвав розмови про зустріч в Абу-Дабі передчасними

Ушаков не підтвердив, що переговори відбудуться 10 листопада

Європейців до столу переговорів не запрошуватимуть

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Росія відмовилася підтвердити, що тристоронні мирні переговори між США, РФ та Україною відбудуться в Абу-Дабі. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков назвав розмови про зустріч у столиці ОАЕ передчасними, хоча раніше Москва сама обговорювала це місто як майданчик для контакту делегацій, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Про скасування зустрічі в Москві при цьому не йдеться. Дипломат лише дав зрозуміти, що процес ще далекий від завершення.

"Щодо переговорів в Абу-Дабі поки говорити передчасно. Звісно, попереднє розуміння, що найближчим часом відбудеться такий контакт, і Абу-Дабі як місце його проведення також згадувалося - усе це так. Але загалом ми поки перебуваємо на етапі підготовки", - зазначив Рябков.

За його словами, Москва підтримує тісні та активні контакти з командою Дональда Трампа. Кремль, як стверджує заступник глави МЗС, розраховує, що Вашингтон докладе зусиль до довгострокового врегулювання в Україні, яке враховувало б так звані причини конфлікту.

Дату обіцяють назвати "незабаром"

Питання термінів в оточенні Путіна коментують майже синхронно, але без жодної конкретики.

"Дата тристоронніх переговорів в Абу-Дабі незабаром буде озвучена", - заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Інформацію про те, що зустріч призначено на 10 листопада, Ушаков не підтвердив. Схожу позицію висловив і речник Кремля Дмитро Пєсков: за його словами, Москва повідомить про час переговорів між представниками Росії, США та України, щойно його буде визначено.

Європу за стіл не кличуть

Окремо помічник Путіна наголосив, що представників європейських країн до переговорного процесу щодо України залучати не планують.

Кремль відкидає перемир'я: ISW оцінив позицію Москви перед переговорами

Кремль не демонструє готовності погодитися на повне або часткове припинення вогню в Україні напередодні тристоронніх переговорів, запланованих на 10 листопада в Абу-Дабі. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не виявили ознак зміни позиції Москви щодо пропозицій Києва та Вашингтона. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Україна планує порушити питання припинення бойових дій під час зустрічі представників трьох країн. Однак публічні заяви російських посадовців напередодні переговорів не свідчать про перегляд підходу Москви.

Аналітики проаналізували висловлювання прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова та помічника російського диктатора Юрія Ушакова. На думку ISW, їхні коментарі підтверджують відсутність змін у позиції російської влади.

"Нещодавні заяви Пєскова та Ушакова свідчать про те, що позиція Кремля напередодні майбутніх тристоронніх переговорів залишається незмінною: відхилення пропозицій щодо припинення вогню", - наголосили аналітики ISW.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, США більше не наполягатимуть на територіальних поступках України як умові для майбутніх гарантій безпеки. Водночас Вашингтон і Москва обговорюють масштабні економічні угоди, які передбачають повернення американських компаній на російський ринок, відновлення енергетичної співпраці та пом'якшення санкцій

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 27 жовтня провели телефонну розмову з диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Сторони обговорили припинення війни проти України та дипломатичні кроки для досягнення миру.

Київ разом із Вашингтоном добивається, щоб новий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі відбувся щонайменше на тиждень раніше. Зараз зустріч орієнтовно запланована на період після проміжних виборів до Конгресу США, приблизно з 10 листопада.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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