Не на 20, і не на 30 гривень: в Україні значно зростуть ціни на цигарки

Очікується, що до 2028 року мінімальна ціна пачки перевищить 170 грн, не враховуючи інших факторів, які можуть впливати на вартість.

https://glavred.net/economics/ne-na-20-i-ne-na-30-griven-v-ukraine-znachitelno-vyrastut-ceny-na-sigarety-deputat-10619669.html Посилання скопійоване

В Україні зростуть ціни на сигарети / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

Депутати ухвалили законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби

Вже у 2025 році пачка цигарок зросте десь на 40 гривень

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №11090, який передбачає зміни до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. В результаті, ціни на цигарки в Україні суттєво зростуть.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

відео дня

За його словами, вже у 2025 році ціна пачки цигарок може зрости приблизно на 40 гривень, а можливо й більше. Акцизи будуть прив’язані до євро і поступово досягатимуть мінімальних вимог Європейського Союзу.

Підвищення акцизів розпочнеться з початку 2025 року. Очікується, що до 2028 року мінімальна ціна пачки перевищить 170 грн, не враховуючи інших факторів, які можуть впливати на вартість.

Законопроєкт передбачає поступове збільшення акцизів до рівня, встановленого Директивою Ради ЄС 2011/64/ЄС. До 2028 року акцизні ставки складуть:

90 євро за 1000 цигарок;

72 євро за 1000 штук систем нагріву тютюну (ТВЕН, "айкоси" тощо).

Як вказують експерти Оbozrevatel, наразі в Україні акциз на цигарки становить приблизно 59 євро за 1000 штук, тоді як середній рівень у ЄС перевищує 90 євро, а в окремих країнах сягає 177 євро.

Очікується, що підвищення ставок акцизу принесе держбюджету близько 20 млрд грн у 2025 році. Крім того, законопроєкт передбачає:

переведення акцизних ставок на тютюнові вироби в євро;

впровадження європейської практики диференціації ставок акцизу для ТВЕН порівняно з традиційними цигарками.

Як повідомив на своїй сторінці в Telegram голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, основною метою підготовки законопроєкту є:

Поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 щодо структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація), з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшенням їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання; Визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку; Уточнення окремих положень адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів задля повноцінного застосування норм права.

Ріст цін в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в уряді зробили заяву стосовно підвищення тарифів на світло, газ та тепло в Україні. Варто сказати, що програма "Зимова підтримка" включає стабільні тарифи, а також ще сім додаткових ініціатив.

Окрім цього, в Україні рвонули вгору ціни на популярний овоч. Тепер, вперше за сім років, доводиться викласти майже 100 гривень за кілограм.

Також взимку різко зросте ціна на ще один важливий продукт. Однією з головних причин є зростання собівартості.

Інші економічні новини:

Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред