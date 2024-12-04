У Трампа є три основні варіанти плану закінчення війни в Україні - ЗМІ

Усі три варіанти відкидають можливість вступу України в НАТО, що Зеленський називав ключовим.

https://glavred.net/world/u-trampa-est-tri-osnovnyh-varianta-plana-okonchaniya-voyny-v-ukraine-smi-10619681.html Посилання скопійоване

Остаточний варіант мирного плану Трампа ще не готовий / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump, скріншот

Головні тези:

Радники Трампа хочуть примусити Україну і Росію до переговорів

Центральна робоча група для розробки мирного плану ще не запрацювала

В оточенні Трампа вже запропонували три варіанти закінчення війни в Україні

Дональд Трамп ще під час передвиборчих перегонів заявляв, що зможе закінчити війну в Україні за 24 години. Наразі все ще невідомо, яким чином він хоче це зробити, однак його ключові радники запропонували декілька варіантів.

Як пише Reuters, усі вони хочуть організувати переговори між Україною та країною-агресоркою Росією за допомогою "батога та пряника". Це може включати, як і припинення військової допомоги Україні, якщо влада не погодиться йти на діалог, так і навпаки - надання потужного озброєння Києву, якщо відмовитись від перемовин захоче російська сторона.

відео дня

Чотири радники на умовах анонімності повідомили, що попри гучні заяви Трампа, станом на минулий тиждень, він ще не скликав центральну робочу групу для розробки мирного плану.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Мирна угода, ймовірно, залежатиме від прямої особистої взаємодії між Трампом, Путіним і Зеленським", - сказали вони.

Наразі в політичних колах Трампа є три головні сценарії для основи мирного плану новообраного президента США. План пецпредставника Штатів щодо України та РФ Кіта Келлога передбачає заморожування лінії фронту, призупинення процесу членства України в НАТО, надання Україні гарантії безпеки США та збільшення поставок зброї після укладення мирної угоди.

Натомість кандидат на посаду віцепрезидента США Джей Ді Венс запропонував створити демілітаризовану зона на теперішній лінії фронту з побудовою міцних укріплень, щоб запобігти новому вторгненню Росії і при цьому Київ має відмовитися від членства в НАТО.

А за словами колишнього виконувача обов'язків начальника розвідки Річарда Гренелла, для закінчення війни в Україні потрібно створити "автономні зони" на сході України і знов ж таки - Київ повинен забути про перспективу вступу в Альянс.

Плани Трампа щодо України - що відомо

Раніше, як писав Главред, спецпредставник США щодо України та Росії, призначений новообраним президентом Штатів, заявив, що російсько-українську війну треба закінчувати і не варто недооцінювати Трампа - він має намір виконати свої зобов'язання.

Напередодні також аналітик Валерій Клочок зауважив, що Дональд Трамп під час свого президентства намагатиметься сприяти перемовинам, щоб зменшити рівень ескалації війни в Україні.

Нагадаємо, в НАТО попередили Трампа, що він має розуміти, що Україні необхідна грамотна мирна угода. Штати зіткнуться зі "страшною загрозою" з боку Китаю, КНДР та Ірану, якщо Києву доведеться піти на поступки агресору Росії для завершення війни.

Інші новини про закінчення війни:

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред