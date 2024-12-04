Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Не може бути й мови": Шольц зробив заяву про введення військ в Україну

Маріна Фурман
4 грудня 2024, 17:04
241
На думку канцлера Німеччини, війна в Україні "не повинна стати війною між Росією і НАТО".
Шольц, войска
Про появу німецьких військових на території України не може бути й мови / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Офіс президента України

Коротко:

  • Шольц спростував нещодавню заяву Анналена Бербок
  • Канцлер Німеччини відмовився обговорювати можливе розміщення німецьких військ на території України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухилився від чіткої відповіді на запитання журналістів про потенційну участь німецьких військових у миротворчій місії в Україні, передає видання Stern.

Він зазначив, що на даний час про це немає мови.

відео дня

"Зараз абсолютно недоречно розмірковувати про те, що саме відбудеться після закінчення війни", — заявив він у середу під час урядових слухань у Бундестазі.

За словами Шольца, нещодавні заяви Анналена Бербок були "не зовсім точними". Він зазначив, що відповідь міністерки не була, ані ствердженням, ані запереченням, та додав, що "у поточній ситуації" про присутність німецьких військ в Україні немає мови.

Шольц підкреслив, що війна в Україні "не повинна стати війною між Росією і НАТО", що означає, що "в цій військовій ситуації не може бути й мови про сухопутні війська".

Водночас, він додав, важливо надавати велику підтримку Україні та щоб вона знала, що може покластися на Німеччину, яка до цього часу мобілізувала найбільше допомоги для того, щоби Україна могла захищати свою незалежність.

Розміщення іноземних військ в Україні - останні новини

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок натякнула на можливість відправки німецьких солдатів в Україну. Вона заявила, що може знадобитися "міжнародна присутність для забезпечення припинення вогню" в Україні.

Як писав Главред з посиланням на високопоставленого чиновника НАТО, Франція і Британія розглядають можливість розміщення своїх військ в Україні в разі досягнення домовленостей про припинення вогню на лінії фронту. Йдеться про розміщення військових на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню, який може бути досягнутий у результаті переговорів.

Також верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас не виключає появу іноземних військ в Україні.

Читайте також:

Хто такий Олаф Шольц?

Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія.

19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні военные Олаф Шольц Анналена Бербок
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Не компетенція Байдена": в Конгресі США відмовились від додаткової підтримки України

"Не компетенція Байдена": в Конгресі США відмовились від додаткової підтримки України

19:05Світ
Графік вимкнення світла на 5 грудня: які обмеження діятимуть весь день

Графік вимкнення світла на 5 грудня: які обмеження діятимуть весь день

18:31Україна
"РФ зібрала 300 катерів": в ЗСУ розповіли, чи є загроза наступу на Херсон

"РФ зібрала 300 катерів": в ЗСУ розповіли, чи є загроза наступу на Херсон

18:19Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Страх закрадається добряче": Сергій Притула переніс п'ять операцій - деталі

"Страх закрадається добряче": Сергій Притула переніс п'ять операцій - деталі

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну атакувала неймовірно сильна магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну атакувала неймовірно сильна магнітна буря

Експерти закликали промити вікна розчином з оцту у грудні: для чого це потрібно

Експерти закликали промити вікна розчином з оцту у грудні: для чого це потрібно

Гороскоп на завтра 5 грудня: Стрільцям - неймовірний прибуток, Рибам - важкий вибір

Гороскоп на завтра 5 грудня: Стрільцям - неймовірний прибуток, Рибам - важкий вибір

Близький друг Алсу розкрив справжню причину розлучення

Близький друг Алсу розкрив справжню причину розлучення

Останні новини

19:10

Загадку треба розгадати за 9 секунд: де захована бабуся серед вовків

19:10

Що трипилось у Південній КореїПогляд

19:05

"Не компетенція Байдена": в Конгресі США відмовились від додаткової підтримки України

19:03

Частині українців нададуть майже 11 тисяч гривень взимку: як отримати кошти

18:45

Для чого господині кладуть губки у відсік пральної машини: цікавий лайфхакВідео

У Трампа готуються заморозити війну, але Україну не примусять відмовитися від територій – КлочокУ Трампа готуються заморозити війну, але Україну не примусять відмовитися від територій – Клочок
18:31

Графік вимкнення світла на 5 грудня: які обмеження діятимуть весь день

18:19

"РФ зібрала 300 катерів": в ЗСУ розповіли, чи є загроза наступу на Херсон

18:15

Відключення світла в Україні - графіки на середу 5 грудня

18:04

Чому собаки ганяються за власними хвостами: вчені розкрили таємницю

Реклама
17:53

Єрмак у США знайомиться з новою адміністрацією Трампа: у МЗС повідомили деталі

17:51

Допомога Україні на $61 млрд: США анонсували передачу зброї Україні

17:46

Чим розчинна кава відрізняється від звичайної: яку з них варто обирати

17:46

Високопосадовець БЕБ Олександр Ткачук, який відтяв у ДТП дві ноги жінці, й досі не отримав підозри актуально

17:45

Провісники змін: чому падають зірки

17:20

Росіяни пішли на прорив в Куп'янськ: в РНБО розповіли про хід боїв

17:04

"Не може бути й мови": Шольц зробив заяву про введення військ в Україну

17:04

Оля Цибульська відібрала пісню у зрадниці Лоліти: "На мою думку, справедливо"Відео

16:42

"Світить" великий штраф: де водіям заборонено висовувати руки з вікна авто

16:40

Мюзиклова кіно-естетика та зірки у казкових образах: відбулись зйомки музичного фільму "Різдво. Ти не один"

16:33

Притягнете удачу і достаток: що потрібно покласти під подушку 5 грудня - прикмети

Реклама
16:29

Що не так на картинці: потрібно знайти помилку всього за 5 секунд

16:16

"Потрібні важкі рішення": Блінкен зробив заяву щодо мобілізації в Україні

16:13

Ризик ядерної катастрофи через удари РФ зростає: експерти ООН зробили заяву

16:08

Як прикрасити новорічний стіл: креативні ідеї складання серветок

15:50

Вчені знайшли докази існування нових людських видів: що відомо

15:46

"Путіна загнали в кут": топ-генерал США пояснив наслідки краху РФ в Сирії

15:42

Відкрив вогонь в морі: корабель РФ обстріляв німецький військовий гелікоптер

15:18

НАТО дасть Україні всі системи ППО, які можуть надати - Рютте

15:17

Місто на Донбасі під загрозою падіння: експерт розповів, коли буде головна битва

15:15

Армія РФ не може наступати по всій лінії фронту: в ГУР озвучили причину

15:10

За скільки часу виходить алкоголь з організму: цифри відверто дивують

15:02

Анастасія Пустовіт розповіла про коханого-військового, родичів в окупації, готовність піти до війська та знімання у воєнній драмі "Шлях"

15:02

Поповнення ППО від країн НАТО: Україна може отримати 20 систем до кінця року - МЗС

14:53

Ексдружина Віталія Кличка посвітила заспаним личком без ретуші та мейкапу

14:39

Який глечик наповниться водою першим: головоломка на уважність

14:30

"Дивовижна знахідка": жінка купила у секонді за смішну ціну дизайнерський трофей

14:23

Не просто для краси: чому в деяких сирів є дірки

14:12

Армія РФ розширяє фланги на Харківщині: депутат попередив про небезпеку для Ізюму

13:48

В Україні хочуть запровадити новий дорожній знак: що він означає

13:44

У Трампа є три основні варіанти плану закінчення війни в Україні - ЗМІ

Реклама
13:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 грудня (оновлюється)

13:03

Не на 20, і не на 30 гривень: в Україні значно зростуть ціни на цигарки

13:03

Проєкт "Здійсни мрію" від 1+1 media допоміг сину полеглого героя зустрітися з Євгеном Клопотенком

12:53

Підвищення податків для ФОП перенесли: коли історичний закон набуде чинності

12:46

У російському полоні загинув очільник Дніпрорудного Євген Матвєєв

12:40

"Припиніть": Жадан різко відреагував на запитання про роман із СоловійВідео

12:30

Серйозні руйнування у Грозному: дрон влучив у казарму спецназу Кадирова - деталі

12:29

Новорічне шоу-казка від ілюзіоністів Magic Brothers збере столичний Палац Спорту

12:28

Захист від атак РФ на кордоні з Україною: у Польщі пояснили, що покриватиме ППО

11:45

Зібрали 300 човнів для перетину Дніпра: армія РФ готується наступати на Херсон - FT

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти