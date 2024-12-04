"Не може бути й мови": Шольц зробив заяву про введення військ в Україну

На думку канцлера Німеччини, війна в Україні "не повинна стати війною між Росією і НАТО".

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Про появу німецьких військових на території України не може бути й мови / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Офіс президента України

Коротко:

Шольц спростував нещодавню заяву Анналена Бербок

Канцлер Німеччини відмовився обговорювати можливе розміщення німецьких військ на території України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухилився від чіткої відповіді на запитання журналістів про потенційну участь німецьких військових у миротворчій місії в Україні, передає видання Stern.

Він зазначив, що на даний час про це немає мови.

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"Зараз абсолютно недоречно розмірковувати про те, що саме відбудеться після закінчення війни", — заявив він у середу під час урядових слухань у Бундестазі.

За словами Шольца, нещодавні заяви Анналена Бербок були "не зовсім точними". Він зазначив, що відповідь міністерки не була, ані ствердженням, ані запереченням, та додав, що "у поточній ситуації" про присутність німецьких військ в Україні немає мови.

Шольц підкреслив, що війна в Україні "не повинна стати війною між Росією і НАТО", що означає, що "в цій військовій ситуації не може бути й мови про сухопутні війська".

Водночас, він додав, важливо надавати велику підтримку Україні та щоб вона знала, що може покластися на Німеччину, яка до цього часу мобілізувала найбільше допомоги для того, щоби Україна могла захищати свою незалежність.

Розміщення іноземних військ в Україні - останні новини

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок натякнула на можливість відправки німецьких солдатів в Україну. Вона заявила, що може знадобитися "міжнародна присутність для забезпечення припинення вогню" в Україні.

Як писав Главред з посиланням на високопоставленого чиновника НАТО, Франція і Британія розглядають можливість розміщення своїх військ в Україні в разі досягнення домовленостей про припинення вогню на лінії фронту. Йдеться про розміщення військових на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню, який може бути досягнутий у результаті переговорів.

Також верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас не виключає появу іноземних військ в Україні.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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