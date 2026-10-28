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Дмитро Танкович розповів, як донька навчила його не боятися нового

Олена Кюпелі
28 жовтня 2026, 21:15
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Ведучий поділився важливим лайфхаком, який "подарувала" йому донька.
Дмитро Танкович розповів про пораду доньки
Дмитро Танкович розповів про пораду доньки / Колаж "Главред", фото прес-служби

Коротко:

  • Яку пораду дала донька Танковичу
  • У якій ситуації він використовує цю пораду

Ведучий, актор і сценарист "Дизель Шоу" Дмитро Танкович поділився особистими історіями про сім’ю, роботу та те, що сьогодні допомагає йому зберігати внутрішню опору.

Артист зізнався, що порада, яку він одного разу почув від доньки, вплинула на його ставлення до страхів і сумнівів. Також він розповів, чому тепер навіть зелений колір на карті повітряних тривог здатний принести полегшення.

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В інтерв’ю українському телеканалу 1+1 Танкович розповів про закулісся гумористичного проєкту, стосунки з близькими та змінене сприйняття щастя під час війни.

За словами Дмитра Танковича, одна з фраз доньки залишилася з ним на довгі роки. Ще в дитинстві вона казала: "Не спробуєш - не дізнаєшся". Тепер артист згадує ці слова, коли стикається з чимось новим і сумнівається, чи варто братися за незвичну справу.

Танкович зізнався, що в його житті траплялися ситуації, коли він боявся діяти або не був упевнений у результаті. Однак думка доньки допомагала йому зважитися на спробу. Іноді, зазначив він, такий підхід справді приносив успіх.

Танкович із дочкою
Танкович із дочкою / Фото прес-служби

Актор переконаний, що не варто обмежувати себе одним заняттям лише тому, що раніше воно вдавалося найкраще. Якщо з’являється можливість освоїти щось нове, важливо дати собі шанс, навіть коли майбутнє здається невизначеним.

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Про особу: Дмитро Танкович

Дмитро Танкович - білоруський та український телеведучий, актор, сценарист і продюсер. З 2022 року - ведучий сатиричного проєкту "А я вам зараз покажу" на YouTube-каналі Nexta Live. З 2009 року живе та працює в Києві.

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