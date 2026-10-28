Дженніфер Лоуренс вирішила стати молодою мамою і замислилася над підтяжкою обличчя

Популярна американська актриса розповіла, як материнство змінило її.

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Дженніфер Лоуренс зважилася на зміни / колаж: Главред, фото: imdb.com

Коротко:

Про який секрет розповіла актриса

Якою жінкою вона хотіла б бути

Голлівудська актриса Дженніфер Лоуренс відверто розповіла про своє ставлення до пластичної хірургії та догляду за зовнішністю. Зірка "Голодних ігор" зізналася, що в майбутньому хотіла б зробити підтяжку обличчя. При цьому вона не прагне витрачати весь вільний час на підтримку ідеального образу.

В інтерв’ю виданню The Cut 36-річна актриса поділилася, якою хоче бачити себе у повсякденному житті. Лоуренс зізналася, що для неї важливо виглядати привабливо навіть у найзвичайніші моменти - наприклад, коли вона відвозить дітей до школи.

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"Я хочу бути сексуальною мамою", - заявила актриса. За її словами, їй хотілося б виглядати жінкою, у якої все під контролем, навіть якщо вона щойно прокинулася і ще не встигла привести себе до ладу.

Які косметичні процедури цікавлять Дженніфер Лоуренс

Підтяжка обличчя - не єдина косметична процедура, про яку Лоуренс говорила публічно. Раніше вона розповідала, що пробувала так званий baby Botox - ін’єкції ботулотоксину в невеликих дозах.

Актриса пояснювала, що для неї важливо зберігати рухливість обличчя, оскільки міміка необхідна їй для роботи в кіно. Тому вона не готова вдаватися до надмірної кількості ін’єкцій.

Дженніфер Лоуренс зважилася на зміни / Фото: Telegram-канал Super

Крім того, Лоуренс цікавилася видаленням грудочок Біша - процедурою, яка передбачає зменшення об’єму жирових відкладень у ділянці щік. Однак актриса побоюється, що результат буде надто помітним для оточуючих.

Питання зовнішності для неї пов’язані не лише з професійною діяльністю, а й зі змінами, що відбуваються після вагітності та народження дітей. При цьому Лоуренс наголошує, що не хоче перетворювати догляд за собою на ще один постійний обов’язок.

Як материнство змінило життя актриси

Дженніфер Лоуренс виховує двох синів разом із чоловіком, арт-дилером Куком Мароні. Подружжя намагається захищати дітей від надмірної уваги громадськості та рідко ділиться подробицями їхнього особистого життя.

Актриса раніше розповідала, що поява дітей вплинула на її ставлення до кар’єри. Тепер рішення щодо зйомок вона приймає з урахуванням сімейних обставин: має значення, де і коли доведеться працювати.

На Каннському кінофестивалі у 2025 році Лоуренс говорила, що материнство повністю змінює життя людини. Вона називала цей досвід водночас складним і дивовижним та зазначала, що діти допомогли їй по-новому поглянути на світ.

Відверте зізнання актриси показує, що бажання добре виглядати для неї нерозривно пов’язане з повсякденним життям матері. Лоуренс хоче відчувати себе привабливою, але при цьому зберігати природність і не перетворювати зовнішність на головний життєвий пріоритет.

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Про особу: Дженніфер Лоуренс Дженніфер Лоуренс - американська актриса та продюсерка. Відома своїми ролями у франшизах бойовиків та незалежних драмах. Касові збори фільмів за її участю склали понад 6 мільярдів доларів. У 2015 та 2016 роках була визнана найбільш високооплачуваною актрисою світу.

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