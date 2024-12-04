'Путіна загнали в кут': топ-генерал США пояснив наслідки краху РФ в Сирії

Поразка режиму Башара Асада в Сирії призведе до катастрофічних наслідків для впливу Росії на Середземноморський регіон, зазначив генерал США.

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Топ-генерал США пояснив наслідки краху РФ в Сирії / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

Росія втратить військові бази в Середземному морі у разі повалення режиму Башара Асада в Сирії

Союзники Росії поступово скорочують її підтримку

Якщо режим Башара Асада в Сирії буде повалено, Росія втратить свої військові бази в цій країні, що значно обмежить її здатність впливати на Середземноморський регіон. Таку думку висловив колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Марк Гертлінг, в інтерв’ю для CNN.

Гертлінг нагадав про дві ключові російські бази в Сирії — військово-морську в Тартусі та авіаційну на базі Хмеймім, які забезпечують Москві стратегічний доступ до Середземного моря. За його словами, втрата цих баз у разі повалення сирійського режиму серйозно обмежить можливості Кремля впливати на регіон.

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Водночас генерал наголосив, що Росія вже суттєво втратила свій вплив у Чорному морі через війну з Україною, а її бази в Балтійському регіоні, зокрема в Калінінграді, також перебувають під загрозою.

"Путіна дійсно загнали у кут. Усі ці бази є критично важливими для військової присутності Росії у цих регіонах, а підвищення активності повстанців у Сирії посилило занепокоєння щодо російських маршрутів постачання навіть там", – підкреслив Гертлінг.

Гертлінг зазначив, що ці виклики доповнюються економічними проблемами РФ та скороченням підтримки з боку її союзників.

"Якими б спокійними не видавалися Путін і його речник, у них немає причин почуватися добре з приводу того, що відбувається", – вважає Гертлінг.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сирія знову стала епіцентром уваги через ескалацію збройного конфлікту, який триває вже понад десять років. Останні події посилюють гуманітарну кризу та загрожують стабільності в регіоні. Главред підготував огляд ключових моментів загострення, впливу Росії та потенційного зв’язку із ситуацією в Україні.

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Повстанці продовжують розширювати зону контролю, перемістившись до провінції Хама після досягнень у провінціях Алеппо та Ідліб, інформує турецьке агентство Anadolu.

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