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Будуть опади та туман: названа дата потепління в Україні

Ангеліна Підвисоцька
4 грудня 2024, 19:32оновлено 4 грудня, 20:36
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Синоптики попереджають, що у деяких областях України температура опуститься до -9 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 5 грудня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Коли прийде потепління
  • Якою буде погода вночі 5 грудня
  • Де синоптики прогнозують -9

Погода в Україні 5 грудня буде сухою, але туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що опади очікуються на Лівобережжі України увечері. В Україні вдень температура повітря триматиметься на рівні -2...+4 градусів.

відео дня

Вночі та зранку очікується туман. Вже з 7 грудня очікується потепління.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 5 декабря
Прогноз погоди в Україні на 5 грудня / фото: ventusky

Погода 5 грудня

В Україні 5 грудня буде хмарно. У цей день синоптики істотних опадів не прогнозують. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -5

За даними meteoprog, 5 грудня в Україні буде морозно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+5 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -5...+1 градуса.

погода 5 декабря
Прогноз погоди в Україні на 5 грудня / фото: meteoprog

Погода 5 грудня у Києві

У Києві 5 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день істотних опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 5 декабря
Прогноз погоди в Україні на 5 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що варто враховувати читачеві

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