Членство України в НАТО: дві країни не готові надати Києву запрошення - ЗМІ

Вступ України до НАТО поки що не стоїть на порядку денному.

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Проти запрошення України виступають Словаччина та Угорщина/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Які країни виступають проти вступу України до НАТО

Чи є готовність запросити Україну до Альянсу

Німеччина та США поки що не готові підтримати надання Україні офіційного запрошення для вступу до НАТО. Позиція цих країн є ключовою перешкодою для розгляду цього питання. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Альянсі.

За словами співрозмовника, вступ до НАТО поки що не стоїть на порядку денному.

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"Проблема лежить здебільшого в площині США та Німеччини. Ми можемо тільки здогадуватися, що їх найбільше турбує, але вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному", - сказав співрозмовник видання.

Також джерело повідомило, що проти запрошення України виступають також Словаччина та Угорщина.

"Але це видно із заяв їхніх політиків", - зазначив він.

Люксембург висловився проти членства України в НАТО

Як пише Spiegel, міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі 3 грудня не підтримав ідею вступу України до Альянсу.

"Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напругу", - сказав він.

На думку глави МЗС Люксембургу, членство країни, на яку напала Росія, може негайно призвести до подальших конфліктів. Водночас міністр підтримав членство України в Європейському Союзі.

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​Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред ​

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Україна і НАТО - останні новини

3 грудня, у день початку міністерської зустрічі НАТО, Міністерство закордонних справ України оприлюднило офіційну позицію щодо гарантій безпеки, які могли б слугувати інструментом стримування російської агресії. У своїй заяві МЗС наголосило на відмові від будь-яких гарантій, які могли б замінити повноправне членство в НАТО.

Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович вважає, що в такий спосіб Київ намагається підвищити ставки на тлі розмов про можливі мирні переговори та альтернативні сценарії для України.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що вступ України до НАТО може зупинити гарячу фазу війни.

За словами президента, Київ вважає реальним варіант, коли країна приєднується до НАТО, але під час війни на неї не поширюється дія 5 статті. Однак входження України до блоку можливе лише повністю, а не без окремих територій.

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