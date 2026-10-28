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В Україну насувається холод: синоптикиня розкрила, коли температура різко знизиться

Інна Ковенько
28 жовтня 2026, 15:14
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У середу, 29 жовтня, у деяких регіонах України повітря прогріється до +20 градусів, проте початок листопада принесе відчутне похолодання.
Погода в Україні 29 жовтня
Погода в Україні 29 жовтня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні 29 жовтня
  • У яких областях очікуються дощі
  • Коли в Україні очікується похолодання

В Україні до кінця жовтня збережеться тепла погода, однак із початком листопада очікується похолодання. Денна температура повітря знизиться до +5…+9 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у середу, 29 жовтня, найтепліше буде на півдні та сході України, а також подекуди в центральних областях. Там температура повітря становитиме +15…+20 градусів.

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На півночі України та в більшості центральних областей очікується +11…+14 градусів. У західних областях і на Вінниччині буде прохолодніше - +8…+10 градусів.

Де в Україні пройдуть дощі

За прогнозом синоптикині, дощі пройдуть подекуди на заході України, Вінниччині, Кіровоградщині, Одещині та місцями на Черкащині. На решті території опадів не передбачається, а у східних областях буде сонячно.

На півдні, сході та в більшості центральних областей прогнозують штормові пориви вітру швидкістю 15–20 метрів за секунду.

Якою буде погода в Києві

У Києві 29 жовтня істотних опадів не очікується. Вдень температура повітря становитиме +10…+12 градусів.

"Нагадую. Логічне пізньоосіннє похолодання розпочнеться із початком листопада", - зазначила Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Коли в Україні може випасти перший сніг

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі NV заявила, перший сніг може випасти у першій декаді листопада в окремих західних областях України. За її словами, на високогір'ї Карпат сніговий покрив місцями вже досягає 14 сантиметрів.

За словами синоптикині, детальніший прогноз щодо снігопадів синоптики оприлюднять пізніше. Водночас перші ознаки наближення холодів українці відчують уже найближчими днями.

"Але поки що так можна сказати: буде прохолодна погода, можливо, навіть з нотками зимового характеру", - зазначила Птуха.

Погода в Україні - останні новини

Главред писав, що, за словами миноптиків Укргідрометцентру, погода в Україні 28 жовтня буде теплою. Її визначатиме протистояння антициклону зі сходу та циклонічності над Чорним морем.

Раніше иноптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні до 1 листопада буде аномально теплою та переважно сухою у всіх регіонах. В останні дні жовтня погодні умови на території України визначатиме антициклон та область підвищеного атмосферного тиску.

Нагадаємо, начальник Черкаського регіонального центру з гідрометеорології Віталій Постригань також говорив, що в Україні до кінця жовтня утримається аномально тепла погода. Антициклон Gerhard принесе більше сонця, а температура вдень сягатиме +18 градусів.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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