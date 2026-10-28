У Трампа з’явилася нова улюблениця: божевільний подарунок президента спричинив скандал

Нова помічниця Трампа отримала 45 тисяч доларів (близько 2 млн грн).

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У Трампа з’явилася нова улюблениця / Колаж "Главред", фото: Вікіпедія

Коротко:

Що подарував Трамп своїй помічниці

Що кажуть у оточенні

Президент США Дональд Трамп подарував своїй помічниці Наталі Харп грошовий подарунок у розмірі 45 тисяч доларів.

Як пише RadarOnline, однак цей щедрий жест глави Білого дому опинився в центрі суспільної уваги на тлі обговорень надзвичайно тісних стосунків між президентом і його співробітницею. Американські ЗМІ також звернули увагу на листи Харп, у яких вона емоційно висловлювала відданість Трампу.

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Інформація про виплати з’явилася у фінансових деклараціях, опублікованих адміністрацією президента. Гроші були вказані як святковий подарунок готівкою - Cash Gift for Holidays.

Кому Трамп подарував десятки тисяч доларів

Наталі Харп отримала 45 тисяч доларів. Стільки ж президент передав двом іншим співробітницям Білого дому - радниці з комунікацій Марго Мартін та заступниці директора з операцій Овального кабінету Чемберлен Гарріс.

Усі три жінки отримують щорічну зарплату в розмірі 150 тисяч доларів. Таким чином, кожен подарунок становив близько 30 % їхнього річного заробітку.

Ще 20 тисяч доларів Трамп подарував Уолту Науте, директору з операцій Овального кабінету.

У Трампа нова фаворитка / Фото Вікіпедія

У Білому домі пояснили, що президент давно дотримується традиції дарувати гроші на Різдво людям зі свого оточення, зокрема співробітникам. Представник адміністрації наголосив, що виплати не пов’язані з виконанням службових обов’язків і відповідають чинним етичним нормам.

Однак експерти з державної етики раніше висловлювали занепокоєння щодо таких сум. На їхню думку, великі грошові подарунки підлеглим можуть створювати відчуття залежності від керівника та викликати питання щодо допустимості додаткової винагороди державних службовців. При цьому однозначного висновку про порушення закону в даному випадку немає.

Чому Наталі Харп називають найвідданішою помічницею Трампа

35-річна Наталі Харп посідає особливе місце в оточенні президента. Її прозвали "людиною-принтером": помічниця носить із собою портативний принтер, щоб оперативно надавати Трампу роздруківки новин і публікацій у соціальних мережах. За повідомленнями американських ЗМІ, вона також допомагає йому працювати з контентом для Truth Social.

Останнім часом увага до Харп посилилася через публікації про її надзвичайну відданість президенту. Зокрема, у відкритому доступі з’явилися листи, які вона написала Трампу у 2023 році.

В одному з них помічниця заявила: "Ти - все, що має значення для мене. Я ніколи не хочу тебе підводити". Вона також назвала президента своїм "захисником і покровителем у цьому житті".

В іншому листі Харп розмірковувала про роботу поруч із Трампом і зізналася, що хотіла б обіймати посаду, яка дозволяла б їй постійно спілкуватися з ним і перебувати поруч.

Ці листи викликали обговорення в американських ЗМІ. Журналістка The New York Times Меггі Хаберман розповідала, що деякі листи привернули увагу співробітників Секретної служби, а поведінка Харп, за її словами, викликала занепокоєння у окремих колег.

Скандал навколо подарунка привернув увагу до помічниці

На тлі публікації фінансових декларацій користувачі соціальних мереж почали задаватися питаннями про походження грошей і причини таких великих виплат. Дехто припустив, що подарунки могли бути пов’язані з посадою співробітниць у оточенні президента. Однак ці коментарі залишаються думками користувачів, а не доказами порушень.

Представники Білого дому наполягають, що йдеться про особисту святкову традицію Дональда Трампа. Доказів того, що гроші були платою за конкретні службові дії, публічно не наведено.

Таким чином, Наталі Харп опинилася в центрі одразу двох дискусій - про надзвичайно тісні робочі стосунки з президентом та про великі грошові подарунки співробітникам Білого дому. При цьому припущення щодо особистого характеру їхніх стосунків офіційно не підтверджені.

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