На Рівненщині російська атака забрала життя людини: що відомо про "приліт"

На жаль, людських жертв уникнути не вдалося.

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РФ вдарила по підприємству на Рівненщині / Колаж: Главред, фото: ОВА, скриншот

Коротко:

РФ атакувала Рівненщину ударними безпілотниками

Під удар потрапило цивільне підприємство на Сарненщині

Внаслідок ворожої атаки загинув один чоловік

Увечері 28 жовтня російські війська атакували Рівненську область ударними безпілотниками.

Під ударом опинилося цивільне підприємство на Сарненщині. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

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На жаль, внаслідок ворожого удару загинув чоловік.

"Цивільне підприємство на Сарненщині опинилося під атакою ворога. На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув", - йдеться в повідомленні.

Пожежу, яка виникла на місці події, рятувальникам вдалося локалізувати. Наразі там працюють відповідні служби.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому реактивні дрони почали долітати до західних областей

Росія може збільшувати дальність польоту реактивних безпілотників, зменшуючи їхнє бойове навантаження на користь запасу пального. Це дає змогу дронам долати більші відстані й досягати західних областей України. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у подкасті РБК-Україна.

За словами Ігната, реактивні безпілотники за своїми характеристиками вже наближаються до крилатих ракет, які можуть долітати, зокрема, до Львівської області. Дальність польоту залежить від конструкції конкретного апарата, обсягу пального та ваги бойової частини.

"Питання в тому, які характеристики закладені в конкретний дрон, скільки в нього пального і яка бойова частина. Якщо бойову частину зняти повністю або мінімізувати її, відповідно, можна взяти більше пального й збільшити дальність", - зазначив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Російські війська ввечері 27 жовтня завдали удару по Харкову. Ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок удару російського дрона по Основ’янському району постраждали четверо людей: 32-річна і 56-річна жінки, 65-річний чоловік та 4-річний хлопчик.

Нагадаємо, Главред повідомляв, що ввечері 26 жовтня в Києві пролунали вибухи. Російські окупанти запустили по столиці балістичні ракети. В результаті ракетного обстрілу були пошкоджені Південний міст та інфраструктура метрополітену.

Раніше, 25 жовтня, повідомлялося, що в результаті російських обстрілів Дніпропетровської області загинули чотири людини, ще 22 отримали поранення. У Вінниці російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

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Про персону: Олександр Коваль Олександр Коваль - український державний діяч, голова Рівненської обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року, пише Вікіпедія. З 5 березня 2021 по 27 грудня 2023 року був головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області.

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