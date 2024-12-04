Німецьких солдатів можуть відправити в Україну: Бербок назвала умову

Це перший випадок, коли член німецького уряду висловлюється про можливий мирний план Трампа, згідно з яким створюється нейтральна зона.

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Німеччина може відправити свої війська в Україну в разі перемир'я / Колаж: Главред, фото: УНІАН, bundeswehr.de

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Що Бербок сказала про можливу відправку німецьких солдатів в Україну

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок натякнула на можливість відправки німецьких солдатів в Україну. Про це вона заявила напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбудеться 4 грудня в Брюсселі.

Як пише BILD, Бербок заявила, що може знадобитися "міжнародна присутність для забезпечення припинення вогню" в Україні.

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Відповідаючи на запитання, яку роль у цьому відіграє Німеччина, Бербок сказала: "Тільки ми, європейці, можемо захистити мир".

Репортер BILD Петер Тіде припустив, що, судячи зі слів міністра, Німеччина разом з іншими країнами ЄС може відправити в Україну солдатів.

"Це перший випадок, коли член німецького уряду висловлюється про те, що вважається можливою частиною мирного плану після інавгурації Дональда Трампа", - зазначає видання.

Минулого тижня прем'єр-міністр Баварії та голова ХСС Маркус Зьодер заявив, що необхідно готуватися до можливого створення "демілітаризованої зони, яку зрештою охоронятимуть європейці". Він вважає, що "це буде абсолютно новий виклик".

Зазначимо, раніше команда новообраного президента США Трампа давала зрозуміти, що частина або один із варіантів мирного плану - встановлення демаркаційної лінії, яку охороняють західні війська. При цьому участь американців не передбачається.

"Ми не будемо посилати американських чоловіків і жінок для забезпечення миру в Україні. І ми також не збираємося платити за це. Нехай цим займаються поляки, німці, британці та французи", - цитувала газета Wall Street Journal одного з радників Трампа.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Мирний план Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела також повідомляла, що Трамп готує "мирний план" для України. Як випливає з плану, Україна відмовляється від планів вступити в НАТО ще як мінімум на 20 років.

Майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Волтц останніми днями розглядає кілька пропозицій щодо припинення війни в Україні. Перший сценарій передбачає заморозку конфлікту та переговори, другий - членство України в НАТО в обмін на території. Про це писало CNN з посиланням на два джерела.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що Дональд Трамп і його команда, імовірно, діятимуть за допомогою сили для встановлення миру в Україні.

"І під час розмови Трампа з Путіним, яка, на мою думку, все-таки відбулася, Путін отримав чіткий меседж про те, що так, як він хоче, не буде", - вважає Клочок.

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