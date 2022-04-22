Знущаються і б'ють: у Каховці окупанти влаштували катівню в приміщенні поліції

Войска РФ / Reuters, pixabay

У Херсонській області в окупованій Каховці окупанти облаштували катівню в приміщенні поліції.

Як передає уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, російські солдати затримують людей на вулицях.

"У Каховці рашисти облаштували катівню в приміщенні поліції, де б'ють і піддають тортурам заручників електричним струмом. Російські солдати затримують на вулицях міста не тільки активістів або учасників АТО/ООС, а й чоловіків, які не мають ніякого відношення до військової служби, і не виходили на мітинги проти окупації", - заявляє Денісова.

Зокрема, за її даними, для цього використовується формальний привід - "порушення правопорядку" або "порушення комендантської години".

"Біля відділення поліції постійна черга з родичів затриманих чоловіків, які намагаються дізнатися про їхню долю або передати харчові продукти і речі першої необхідності. Як повідомляють свідки, у приміщенні Каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, деякі з них утримуються там вже кілька тижнів. Чоловіків катують електрошокерами, б'ють", - зазначає омбудсмен.

Денісова зазначила, що найжорстокіше російські військові ставляться до тих, хто має відношення до силових структур — бійців територіальної оборони та колишніх учасників АТО/ООС.

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Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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