"Як тортури мирного населення" - Веніславський про гуманітарну катастрофу у Волновасі та Маріуполі

Маріуполь після обстрілів / Дзеркало тижня

Вчора, 5 березня російські окупанти зірвали домовленості по "зеленому коридору" в Маріуполі і Волновасі, відкривши вогонь по мирних жителях.

У цих містах серйозна гуманітарна катастрофа. Про це передає представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

Він зазначив, що "зелений коридор" для цих міст – це першочергове питання, яке має вирішити українська влада.

Веніславський підкреслив, що в Маріуполі не припиняються обстріл, а Волноваха практично стерта з лиця землі. Ці міста без опалення, світла і води. У цих містах люди перебувають у стані, який за міжнародними документами визначається як "тортури мирного населення".

"Це черговий військовий злочин проти людства, він буде зафіксований і буде предметом розгляду в міжнародних судах", - заявив представник президента в КСУ.

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Також ми писали, що російські окупанти відправляють своїх солдатів продовжувати бої після легких поранень. Вони знаходяться під військовим конвоєм.

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