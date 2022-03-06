"Як тортури мирного населення" - Веніславський про гуманітарну катастрофу у Волновасі та Маріуполі

Люди кілька діб без світла, теалу і води.
Вчора, 5 березня російські окупанти зірвали домовленості по "зеленому коридору" в Маріуполі і Волновасі, відкривши вогонь по мирних жителях.
У цих містах серйозна гуманітарна катастрофа. Про це передає представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.
Він зазначив, що "зелений коридор" для цих міст – це першочергове питання, яке має вирішити українська влада.
Веніславський підкреслив, що в Маріуполі не припиняються обстріл, а Волноваха практично стерта з лиця землі. Ці міста без опалення, світла і води. У цих містах люди перебувають у стані, який за міжнародними документами визначається як "тортури мирного населення".
"Це черговий військовий злочин проти людства, він буде зафіксований і буде предметом розгляду в міжнародних судах", - заявив представник президента в КСУ.
Також ми писали, що російські окупанти відправляють своїх солдатів продовжувати бої після легких поранень. Вони знаходяться під військовим конвоєм.
Читайте також:
- Ситуація складна: Луганщину обстрілюють, частина міст під контролем окупантів
- У тероборону вступили 100 тисяч українців з початку нападу РФ
- Ракетний удар по Житомирщині: 40 будинків зруйновані, є жертви