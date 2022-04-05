Зґвалтування, тортури і вбивства: омбудсмен розповіла про звірства путінської армії на Харківщині

З кожним днем війни фіксується все більше випадків сексуального насильства з боку загарбників / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що зґвалтування стало ще однією зброєю путінської армії проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. За її словами, з кожним днем війни в Україні фіксується все більше випадків сексуального насильства з боку загарбників.

Денисова розповіла кілька жахливих історій, які сталися на території нашої країни за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Окупант ґвалтував українку, а потім застрелив її матір

У Харківській області російський окупант понад тиждень ґвалтував 29-річну жінку, яка доглядала за своєю немобільною матір'ю.

"Жінка не раз переживала сексуальне насильство з його боку. До правоохоронних органів вона додзвонитися не могла, адже рашист розбив її телефон. Через тиждень він заговорив "про кохання" і запропонував відправити її подалі від війни. У відповідь на відмову, нелюд просто застрелив стару маму на очах у дочки", - написала Денисова у Facebook.

Жінці вдалося врятуватися, зараз вона проходить реабілітацію.

Військовий РФ бив, різав обличчя і ґвалтував жительку Харківщини

У селищі Мала Рогань Харківської області російський військовослужбовець побив і неодноразово згвалтував 31-річну жінку, яка разом з 5-річною дочкою, матір'ю, сестрою, братом та іншими жителями населеного пункту ховалася в школі.

"Тримаючи зброю біля її голови, рашист неодноразово здійснював сексуальне насильство щодо жінки, яка, за його словами, нагадала йому дівчину, з якою він ходив до школи. Російський бойовик розрізав жінці шию і щоку ножем, відрізав волосся, бив її книгою по обличчю", - розповіла омбудсмен.

Коли російські окупанти пішли, жінці разом з сім'єю вдалося пішки дістатися до Харкова і отримати необхідну медичну допомогу.

читайте також"Я буду різати ваші голови": 20-річний окупант, який вбивав жителів Бучі, знову погрожує українцям"Ці жахливі історії в черговий раз підтверджують жорстокі звірства російських окупантів на території нашої Батьківщини.

Вчинення сексуального насильства в умовах збройного конфлікту є військовим злочином і порушенням основоположних принципів міжнародного гуманітарного права", - написала Денисова.

Стаття 27 Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни 1949 року забороняє посягання на честь жінок і гарантує захист від зґвалтування, примусу до проституції або будь-якої іншої форми посягання на їхню моральність.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну і в експертну місію, створену державами-учасниками ОБСЄ відповідно до Московського механізму, із закликом врахувати ці факти військових злочинів і порушення РФ прав людини в Україні.

Як повідомляв Главред, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова розповіла, що близько 40 тисяч жителів Маріуполя були насильно вивезені окупантами до Росії або на території Донецької області, яка контролюється бойовиками "ДНР".

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