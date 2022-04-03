Окупанти ставили українців на коліна і вбивали: у Бучі виявили катівню

Трагедія в Бучі / соцмережі

В Київській області у місті Бучі в одному з будинків українські військові знайшли облаштовану російськими окупантами катівню.

Сюди звозили беззбройних бучанців, зв'язували, ставили на коліна - і вбивали пострілом в голову.

На опублікованих кадрах видно, як тіла закатованих українців досі лежать на місці, де вони були страчені окупантами.

"На відео - малопримітний будинок у Бучі. У підвалі будинку українські захисники знайшли сліди від "казарми" окупантів, де вони спали і їли. У сусідньому приміщенні - тіла закатованих бучанців. Їх рашисти звозили сюди, зв'язували їм руки, ставили на коліна обличчям до стіни - і вбивали пострілом в голову", - йдеться в повідомленні.

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Тіла невинно вбитих путінськими нелюдами українців досі перебувають у підвалі.

У тих же позах, в яких вони прийняли мученицьку смерть від рук російських вбивць.

Що відбувається в Бучі

Перші жахливі кадри з окупованої Бучі показав ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров. Він розповів про зруйновані будинки, вбиті цивільні, замінований дитячий майданчик та інші злочини окупантів.

Відреагував на злочини росіян у Бучі і президент Європейської Ради Шарль Мішель. Зокрема, він заявив, що проти Росії будуть введені нові санкції.

Володимир Зеленський показав світу моторошні злочини окупантів у Бучі.

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